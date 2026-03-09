김정은, 딸 주애 손잡고 ‘여성의 날’ 공연 관람 [북*마크]

김정은 북한 국무위원장이 ‘국제부녀절’(세계 여성의 날·3월8일)을 맞아 열린 기념 공연을 딸 주애의 손을 잡고 관람했다. “사회주의 발전에서 여성들의 책임과 역할은 그 무엇보다도 중요하다”며 9차 당대회 이후 발표한 국가 과업에 여성들의 참여를 주문했다.

김정은 북한 국무위원장이 ‘국제부녀절’(세계 여성의 날·3월8일)을 맞아 딸 주애와 손깍지를 끼고 평양체육관에서 8일 열린 기념공연을 보고 있다. 노동신문·뉴스1

노동당 기관지 노동신문은 전날인 8일 평양체육관에서 김 위원장이 부인 리설주, 딸 주애와 함께 국제부녀절 기념공연에 참석했다고 9일 전했다. 노동신문은 주애를 ‘사랑하는 자제분’이라고 표현했다. 북한 매체는 주애를 자제분이라고 부르며 ‘사랑하는’, ‘존귀하신’, ‘존경하는’ 등 형용사를 붙이고 있다.

김 위원장은 이날 연설에서 9차 당대회를 언급하면서 “여성들의 수고에 특별히 감사를 드리고 싶다”며 “우리 여성들은 이 나라를 보다 화목하고 부강하게 하는 데서 큰 역할을 하게 될 것”이라고 말했다. 또 김 위원장은 여성의 아름다움을 언급하면서 강직함과 용감함을 강조했다.

노동신문이 공개한 사진을 보면, 김 위원장은 주애와 손깍지를 끼고 나란히 앉아 공연을 봤다. 주애는 김 위원장과 리설주 사이에 앉았다. 국제부녀절 기념공연에 리설주와 주애가 동행한 것은 이번이 처음이다.

김정은 북한 국무위원장이 ‘국제부녀절’(세계 여성의 날·3월8일)을 맞아 부인 리설주(왼쪽부터), 딸 주애와 동석했다. 노동신문·뉴스1

신문은 “사회주의 대가정의 영원한 화목과 번영”을 언급하면서 김 위원장 가족이 함께 있는 사진을 공개했다. 김 위원장 가족을 통해 ‘사회주의 대가정’ 이미지를 강조하려는 의도로 해석된다. 양무진 북한대학원대학 석좌교수는 “아버지는 최고지도자, 어머니는 당, 자식은 인민으로, 가정의 화목과 안정이 국가의 안정이라는 메시지를 보여줬다”고 분석했다.

김 위원장이 앉은 첫 줄에는 북한 여성계 선두 주자로 꼽히는 최선희 외무상, 김 위원장의 동생인 김여정 당 총무부장, ‘조선중앙TV 간판’ 리춘희 아나운서 등이 앉았다.

북한 평양체육관에서 3.8국제부녀절(세계 여성의 날)을 맞아 8일 기념공연이 열리고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

통일부는 이를 두고 “국제부녀절에 김 위원장이 공연 관람을 한 것은 두 번째고, 연설을 한 것은 처음”이라며 “이런 동향은 제9차 당대회 이후 사회주의 전면적 발전을 추진하는 과정에서 여성의 역할을 강조하면서 사회주의 대가정 모습을 보여주기 위한 측면이 있다고 보인다”고 설명했다.

국제부녀절은 북한의 공식 공휴일이다. 북한은 매년 국제부녀절을 맞아 중앙보고회, 여맹 간부들과 여맹원들의 문화 공연 등 전국 각지에서 기념행사를 열어 왔다. 북한 매체는 이날을 여성 동원 메시지를 강조하는 정치적 기념일로 활용해 왔다. 여성도 사회주의 건설을 위해 일하게 하려는 의도다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지