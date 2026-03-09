검색

'음주운전 의혹' 배우 이재룡 "소주 4잔 마셔"…범행 시인

음주운전 사고를 부인했던 배우 이재룡(62)이 경찰에 혐의를 시인한 것으로 나타났다.

 

9일 경찰 등에 따르면 이씨 측은 지난 7일 '소주 4잔을 마시고 차를 몰았으며 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다'는 취지로 경찰에 진술했다.

 

배우 이재룡.뉴시스
앞서 이씨는 지난 6일 오후 11시5분께 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 차량을 운전하다 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는다.

 

이씨는 사고 직후 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 지인의 집에서 경찰에 검거됐다.

 

이후 음주 측정에서 혈중알코올농도가 면허정지 수준이었던 것으로 전해졌으며 당시 조사에서 '지인의 집에서 술을 마신 것'이라며 혐의를 부인한 바 있다.

 

이와 관련 사건을 담당하는 서울 강남경찰서는 도로교통법상 사고 후 미조치 혐의 등으로 이씨를 입건 전 조사(내사) 중이다.

 

박정보 서울경찰청장은 이날 오전 정례 기자간담회에서 "(이씨가) 곧 출석 요구에 응할 것이라 보인다"며 "조사해 보면 (음주 여부가) 나올 것"이라고 전했다.

 

한편 그는 지난 2003년 강남구에서 음주운전 사고를 내 면허가 취소됐다. 또 2019년에는 술에 취한 상태로 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 입건됐으나 검찰 단계에서 기소유예 처분을 받았다.

