이삭은 크고 쓰러짐에 강해…초당옥수수 ‘청밀옥’ 개발

재배기간이 짧은 데다 쓰러짐에 강하고 이삭이 큰 초당옥수수 신품종이 개발됐다. 소비자 기호 변화에 대응해 새로운 초당옥수수 품종 연구를 해 온 경북농업기술원의 성과다.

경북농업기술원은 초당옥수수 신품종 청밀옥을 개발해 국립종자원에 품종보호 출원했다고 9일 밝혔다.

경북농업기술원이 개발한 청밀옥. 경북도 제공

초당옥수수는 일반 옥수수보다 당도가 2~3배 높아 아삭한 식감과 풍부한 과즙이 특징이다. 생으로 먹거나 굽고 쪄서 먹는 등 다양한 방식으로 소비되고 있다. 100g당 열량이 90kcal로 낮고 식이섬유와 미네랄이 풍부해 여름철 간식으로 인기가 높아 젊은 층을 중심으로 꾸준히 소비가 증가하고 있다.

재배기간이 80~90일로 찰옥수수보다 15일 정도 짧아 이모작·이기작 재배에 유리한 데다 5월 조기 출하 시 이삭당 2000원 수준의 높은 가격대를 형성해 신소득 작목으로 주목받고 있다.

하지만 국내에서 재배되는 초당옥수수는 대부분 종자 가격이 2000립 기준 5만~10만원 수준의 비싼 수입 품종에 의존하고 있다. 해마다 종자 수입량이 일정하지 않아 재배를 희망하더라도 원하는 품종의 종자를 구할 수 없다. 여기에 장마철 쓰러짐 피해가 잦아 국내 기후에 적합한 국산 품종개발이 시급한 실정이다.

경북농업기술원은 이 같은 문제를 해결하고자 2021년 교잡종 육성 연구를 시작해 전국 6개 지역에서 2년간 재배시험과 식미 검정을 거쳐 청밀옥을 개발했다.

청밀옥은 이삭 길이가 21.8㎝로 크다. 수입 품종보다 쓰러짐에 강하며 키가 193㎝로 큰 편이어서 수확 시 허리를 숙이지 않고 작업할 수 있어 농작업 부담을 줄일 수 있다.

경북농업기술원은 현장 확산을 위해 종자생산과 재배 기술 교육을 병행한다. 국내 재배 환경에 적합한 풋이삭용과 가공용 등 다양한 품종을 개발해 농가의 품종 선택권을 넓힌다는 계획을 세웠다.

조영숙 경북농업기술원장은 “청밀옥은 이삭이 큰 대과종으로 가공용 이용성이 우수하고 재배기간도 짧아 이모작 재배에 적합한 우량품종으로 기대가 크다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지