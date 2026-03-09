버려지던 낙엽·잡초가 퇴비로…송파구 “연 600t 생산·2억 절감” [지금 우리 동네는]

서울 송파구가 공원 관리 과정에서 나온 낙엽과 잡초를 친환경 퇴비로 만들어 정원과 녹지대에 활용한다. 구는 연간 최대 600t의 친환경 퇴비를 생산하고 약 2억원의 비용 절감 효과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

구는 잡초와 낙엽 등 식 잔재로 만든 친환경 퇴비가 국립수목원 안정성 검증을 통과함에 따라 이달부터 정원과 녹지대에 활용한다고 9일 밝혔다.

퇴비가 뿌려진 모습. 송파구 제공

공원·호수·하천 등 녹지 면적이 전체의 약 3분의 1을 차지하는 송파구는 ‘정원도시 송파’ 조성을 추진하고 있다. 올해는 기존 65개 소정원에 36곳을 추가해 총 101개의 정원을 조성할 계획이다.

녹지 공간이 확대되면서 잡초와 낙엽, 시든 꽃 등 공원 관리 과정에서 나오는 식물 잔재도 함께 늘었다. 구에서 연간 약 500t 규모의 식물 잔재가 발생했고 대부분 처리 비용을 들여 폐기해 왔다.

이를 해결하고자 구는 나뭇가지와 낙엽 등을 약 4개월 동안 발효·숙성하는 친환경 퇴비화 방식을 도입했다. 생산한 퇴비는 지난달 국립수목원 안전성 검사에서 중금속 등 유해물질이 검출되지 않아 적합 판정을 받았다.

서강석 송파구청장은 “공원 녹지 관리 과정에서 발생하는 낙엽과 잡초 등을 다시 활용해 자원 순환 구조를 만들고자 했다”며 “지속 가능한 정원도시 조성을 위한 녹지 관리 방안을 확대해 나가겠다”고 말했다.

