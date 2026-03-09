국정원, ‘테러정보공유협의체’ 개최…중동 상황 대응

국가정보원이 9일 7개 관계기관과 함께 ‘테러정보공유협의체’를 개최한다. 중동 상황과 관련해 우리 국민의 테러 피해를 예방하기 위해 범정부 차원에서 대응하려는 취지다.

국정원은 이날 “협의체에는 외교부·법무부·해양수산부·대테러센터·경찰청·소방청 등 7개 관계기관이 참여한다”며 “우리 국민과 기업이 피해를 보지 않도록 해외 정보보안기관들과 대테러·안전 관련 정보 공유 등 협력을 한층 강화하고 있다”고 강조했다.

국정원 원훈석. 국가정보원 제공

국정원은 중동 상황 발발 직후 현지 체류 교민과 우리 기업 안전 확보를 지원하는데 총력을 기울이고 있다. 중동 상황 발발 당일인 지난달 28일 ‘중동상황 대응 TF’를 구성하고 원장 주재로 매일 비상점검회의를 열었다.

국정원은 “해외 위험지역에 진출한 우리 기업들이 안전을 확보할 수 있도록 대테러·안전 활동을 적극 전개하고 있다”며 “특히 아랍에미리트(UAE)·카타르·오만·바레인·요르단·사우디·쿠웨이트 등 외교부가 ‘철수 권고’ 및 ‘특별여행주의보’를 발령한 7개국에 진출한 우리 기업들에는 현지 테러 위협 정세와 교전 상황 관련 정보 등을 실시간으로 지원 중”이라고 설명했다.

