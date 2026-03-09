검정콩 단점은 제거·장점은 그대로…속 푸른 검정콩 ‘자양’ 개발

검정콩의 치명적인 단점은 제거하면서 속푸른 검정콩 고유의 항산화‧면역‧노화방지 등 장점은 그대로 유지한 Non-GM(유전자 변형 GMO 기술을 사용하지 않은 작물) 속푸른 검정콩 품종이 개발됐다.

경상국립대는 농업생명과학대학 농학과 정종일(사진) 교수가 25년 교잡육종 연구 끝에 미래 혁신형 Non-GM 속푸른 검정콩 품종인 ‘자양(滋養)’을 개발하는데 성공했다고 9일 밝혔다.

몸을 보하고 성장을 돕는다는 의미로, 기존 콩의 상식을 뒤엎는 ‘검정콩의 정점’이라는 뜻으로 이름이 붙여졌다.

이 콩은 △성숙 종실에서 비린내를 내는 ‘리폭시게나제’ △인슐린 저항성·염증·구토·설사를 유발해 식물의 독소단백질로 알려진 ‘렉틴’ △알레르기와 소화억제에 영향을 미치는 ‘쿠니츠 트립신 억제제’의 3가지 단백질이 모두 없다.

또한 장내에서 가스를 유발하고 소화불량을 일으켜 속을 더부룩하게 만드는 난소화성 당 성분인 ‘스타키오스’ 함량이 일반 속푸른 검정콩보다 80% 정도 낮다.

자양은 콩에서 항영양성분을 대해 열성으로 존재하는 희귀 유전자원, 토종, 품종 간에 25년간 교배와 유용한 형질을 혁신적으로 결합해 Non-GM 품종으로 개발돼 소비자 신뢰와 안전성을 확보했다.

자양은 생콩에서도 비린 맛이 전혀 없고 자연스러운 단맛과 고소한 맛이 나 기존 검정콩 시장에서 볼 수 없었던 프리미엄 혁신 검정콩 품종이라고 대학은 설명했다.

이에 소비자 기호성·영양 가치·소화 친화성을 동시에 만족시키는 기능성 식품 소재로 높은 가치를 제공할 것으로 기대하고 있다.

​정종일 교수는 “단순한 농작물을 넘어 실버 푸드, 프리미엄 유아식, 고기능성 환자식 시장을 선도할 K-콩의 대표가 될 것”이라며 “소화 부담이 적어 노년층·영유아·식단 민감층을 포함해 폭넓은 소비자를 타깃으로 고부가가치 건강기능식품의 지형도를 완전히 바꿀 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지