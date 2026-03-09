“50만 드론전사 육성…” 캠틱종합기술원·해군 ‘드론조종교육’ 맞손

캠틱종합기술원이 대한민국 해군과 손잡고 드론축구를 활용한 병사 드론조종교육에 나선다. 캠틱종합기술원은 2016년 세계 최초로 드론축구를 개발해 국내외에 보급한 전북 전주 소재 연구소기업이다.

(사)캠틱종합기술원은 해군과 국방부가 추진 중인 ‘50만 드론전사 양성 정책’과 연계해 드론축구 기반 병사 드론조종교육 및 드론전력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다. 이번 협약에 따라 해군은 병사를 대상으로 한 드론조종교육 체계를 구축해 드론전 대비 인력 기반을 강화하고, 캠틱종합기술원은 드론축구 기반 교육 프로그램과 기술 지원을 통해 군 드론교육 운영을 지원하게 된다.

(사)캠틱종합기술원이 지난 6일 해군과 드론축구 기반 병사 드론조종교육 및 드론전력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 기념 촬영하고 있다. 캠틱종합기술원 제공

드론축구는 2016년 전주에서 세계 최초로 개발된 드론 스포츠이자 교육 콘텐츠로, 드론 기체를 공 형태의 보호 구조물로 감싸 충돌이나 추락에도 안정적으로 운용할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 특히, 캠틱종합기술원이 개발한 드론축구는 반복 비행과 충돌을 전제로 한 구조 덕분에 드론 자격이나 사전 비행 경험이 없는 초보자도 조종 감각과 공간 인식 능력을 자연스럽게 익힐 수 있어 교육 플랫폼으로 활용되고 있다. 이를 군에 활용할 경우 고가의 군용 드론을 투입하기 전 단계에서 병사들의 기초 조종 능력을 충분히 숙련시키는 데 적합하다는 평가를 받고 있다.

해군은 이번 협약을 통해 병사 대상 드론 조종교육과 훈련 체계에 드론축구를 도입하고, 실제 교육·훈련 환경에서의 적용 가능성을 검증할 계획이다. 또한 병사들의 참여를 유도하기 위해 드론축구대회를 개최하는 등 드론을 특정 전문 인력의 장비가 아닌 전 장병이 이해하고 활용하는 기본 전투 수단으로 확산할 방침이다.

캠틱종합기술원은 드론축구 기반 병사 드론 조종교육 프로그램을 기획·운영하고, Class20과 Class40 기체를 활용한 단계별 교육 과정을 해군 훈련 체계에 맞게 지원할 예정이다. 또 드론축구 기체에 간단한 장비를 부착해 훈련용 드론이나 기초 1인칭 시점(FPV) 훈련 플랫폼으로 활용할 수 있도록 기술 지원을 제공하고, 교관 양성과 장비 운용, 기체 정비 교육 등에 대한 전문 자문도 맡게 된다. 이를 통해 병사들은 기초 조종부터 숙련 조종, 정비 이해, 실전 드론 운용까지 단계적으로 역량을 키울 수 있는 교육 체계를 경험하게 될 전망이다.

노상흡 캠틱종합기술원장(왼쪽)과 지난 6일 해군본부에서 김광민 해군본부 정보작전참모부장과 드론축구 기반 병사 드론조종교육 및 드론전력 강화를 위한 양해각서(MOU)에 서명하고 있다. 캠틱종합기술원 제공

양 기관은 앞으로 드론축구 교육 프로그램 운영과 교육 성과 분석, 훈련 시나리오 고도화 등을 통해 드론축구 기반 병사 드론조종 교육을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

김광민 해군본부 정보작전참모부장은 “드론은 이제 특정 병과의 장비가 아니라 전 장병이 이해하고 활용해야 할 전투 수단”이라며 “이번 협약을 통해 병사 중심의 드론 인력 저변을 확대하고, 해군의 드론전 대비 역량을 실질적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

노상흡 캠틱종합기술원 원장은 “드론축구는 반복 훈련과 충돌 환경에서도 안정적인 교육이 가능한 국내 독자 기술”이라며 “해군과 협력을 통해 드론축구가 군 드론 교육의 핵심 플랫폼으로 자리하도록 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.

