서부발전, 두산에너빌과 손잡고 복합발전분야 시장진출 확대 나서

한국서부발전(서부발전)이 두산에너빌리티와 복합발전 분야의 디지털 기술 경쟁력 강화와 국내외 시장진출 확대를 위해 협력한다.

서부발전은 6일 경기 성남 분당 두산타워에서 두산에너빌리티와 ‘국산 가스터빈 기반 복합발전 분야 인공지능(AI) 개발을 위한 업무협약’을 체결했다고 9일 밝혔다.

한국서부발전은 6일 경기 성남 분당 두산타워에서 두산에너빌리티와 ‘국산 가스터빈 기반 복합발전 분야 인공지능(AI) 개발을 위한 업무협약’을 체결했다. 사진은 엄경일 서부발전 기술안전부사장(왼쪽 다섯 번째)과 김봉준 두산에너빌리티 에이엑스(AX)혁신총괄전무(여섯 번째) 등 참석자들이 기념촬영하는 모습. 한국서부발전제공

이번 협약의 핵심은 복합발전 설비를 가상으로 구현하는 초기 단계의 가상모형을 넘어 실제 운전 정보를 활용해 설비 이상을 예측하고 원인을 진단하는 수준으로 고도화하는 것이다. 즉 단순히 시각화하는 수준을 넘어 스스로 분석하고 판단하는 지능형 가상모형 개발이 협약의 목표다.

양사 협력으로 개발한 기술은 국산 가스터빈이 설치된 김포열병합발전소에 적용된다. 발전설비 기동, 정지, 열공급, 제어로직 수정 등 실제 모의 운영이 가능한 수준의 가상모형을 구현할 계획이다. 서부발전은 발전설비 정보와 설비 운영 지식, 기술 실증환경을 제공하고 두산에너빌리티는 실증 과정에 제작 설계, 물리 기반 정보를 활용한 고성능 예측 모델과 인공지능 기술을 접목한다.

서부발전과 두산에너빌리티는 향후 김포열병합발전소에 인공지능 발전설비 제어, 자동 기동·정지 체계 등 단계적 인공지능 개발은 물론 생성형 인공지능과 스마트 진단기기, 자율점검 로봇, 안전영상관제, 작업자 위치·건강 모니터링 등 다양한 신기술을 적용할 예정이다.

서부발전과 두산에너빌리티는 김포열병합발전소 실증 협력 과정에서 확보한 ‘인공지능·가상모형 기술’을 서부발전이 건설 중인 여수복합발전소에 적용한다. 아울러 해외 시장 진출 확대를 위해 케이(K)-가스터빈과 케이-가상모형을 패키지화하기 위한 표준화도 병행해 추진할 계획이다.

엄경일 서부발전 기술안전부사장은 “발전소 운영 정보와 설계 기술이 결합한 가상모형은 대한민국 복합발전 산업의 경쟁력을 한층 끌어올릴 것”이라며 “해외 시장에 진출하기 위한 인공지능 가상모형 사업화를 본격화하겠다”라고 말했다.

