“피곤해서 그런 줄 알았는데”…2주 안 낫는 입안 상처, 구강암 신호였다

뜨거운 국물에 덴 줄만 알았다. 혓바늘이려니 하고 연고를 덧발랐지만, 혀 옆면에 자리 잡은 허연 궤양은 보름이 지나도 꿈쩍하지 않았다. 통증이 덜해 ‘피곤해서 그렇겠지’라며 두 달을 넘겼다.

입안 상처가 2주 이상 낫지 않거나 혀·잇몸에 원인 모를 출혈과 통증이 나타난다면 구강암 초기 신호일 수 있어 즉각적인 정밀 검진이 필요하다. 게티이미지

밥을 먹다 스친 상처에서 피가 배어 나와서야 병원을 찾은 직장인 김모(41) 씨는 ‘구강암’ 초기 진단을 받았다. 방치했던 입속 작은 궤양이 턱뼈까지 파고드는 암의 전조였다는 사실을, 김 씨는 수술대에 오르기 직전에야 깨달았다.

9일 보건복지부와 국립암센터 중앙암등록본부의 국가암등록통계에 따르면 국내 구강암은 전체 암 발생의 약 0.3% 수준이다. 발병률 자체는 비교적 낮지만 초기 대응 골든타임을 놓치면 혀나 턱뼈 조직을 광범위하게 절제해야 해 평생 얼굴 형태가 변할 가능성이 크다.

◆골든타임 갉아먹는 조용한 초기 증상

구강암이 무서운 이유는 초기에 뚜렷한 통증이 없는 경우가 많다는 데 있다. 형태마저 작고 흔한 궤양과 비슷해 대다수 환자가 단순 구내염이나 잇몸 질환으로 착각하고 방치한다.

하지만 입안 상처가 2주 이상 아물지 않거나 원인을 알 수 없는 출혈, 턱 주변의 뻐근함, 입안 붓기, 목소리 변화가 동반된다면 즉시 구강악안면외과 등에서 정밀 검사를 받아야 한다.

혀에 발생하는 ‘설암’은 전체 구강암의 약 30~40%를 차지한다. 치아나 보철물과 끊임없이 마찰하며 자극을 받는 혀의 양 측면은 암세포가 파고들기 쉬운 부위로 꼽힌다.

◆불붙은 점막, 흡연과 음주가 키우는 발병률

발병 원인이 완전히 규명되지는 않았으나 국내외 의료계는 흡연과 음주를 대표적인 위험 인자로 지목한다. 담배에 포함된 발암 물질이 입안 점막에 반복적으로 노출되면서 세포 변이를 일으킬 수 있기 때문이다.

국민건강보험공단 진료 빅데이터와 역학 연구 등을 종합하면 흡연과 음주를 동시에 하는 경우 구강암 발생 위험이 크게 높아진다.

이 외에도 인유두종바이러스(HPV) 감염이나 맞지 않는 틀니가 만드는 만성 상처 역시 구강 점막을 손상시키는 요인이다.

구강암 vs 구내염: 14일의 골든타임. 제미나이 생성 그래픽

◆먹고 말하는 삶의 붕괴

그렇다면 구강암 수술은 왜 환자의 일상을 송두리째 흔들까. 단순히 종양을 도려내는 데 그치지 않기 때문이다. 허벅지나 팔 조직을 이용해 턱과 혀를 재건하는 수술을 버텨야 하는 경우도 있다.

구강암이 파괴하는 입술과 혀, 턱은 인간이 먹고 말하고 숨 쉬는 가장 기본적인 생존 도구인 만큼 치료 과정에서 미각이 사라지거나 발음이 새고 얼굴 윤곽이 무너지는 대가를 치를 수 있다.

평범한 직장인이 다시 예전처럼 밥을 씹고 동료들과 대화하는 일상으로 돌아가는 길이 크게 흔들릴 수 있다는 뜻이다.

현장 의료진들은 “구강암은 단순히 암을 떼어내는 것이 목적이 아니라 수술 후 환자가 다시 사회로 복귀할 수 있느냐가 관건”이라고 입을 모은다. 단순한 질병 치료를 넘어 환자의 사회적 단절과 생계 위협으로 이어질 수 있는 혹독한 과정이다.

◆생존율 90% 지키는 ‘1분의 관찰’

초기 구강암은 간단한 절제술로 완치가 가능해 경제적 부담이 적지만 재건 수술이 동반되는 3기 이상의 경우 수천만 원에 달하는 진료비 부담이 생길 수 있다.

결국 구강암의 치명률을 낮추고 삶의 질을 지키는 핵심은 조기 발견이다. 초기 단계에서 발견하면 5년 생존율은 약 80~90% 수준까지 보고된다.

서울의 한 대학병원 구강악안면외과 교수는 “단순 구내염은 손으로 만졌을 때 주변 조직처럼 부드럽고 유연하지만 구강암은 점막 아래 딱딱한 콩알이 박힌 듯한 이물감이 느껴지는 경우가 많다”며 “점막이 유독 붉거나 하얗게 변색된 상태로 2주 이상 지속된다면 지체 없이 병원을 찾아야 한다”고 강조했다.

입안의 작은 상처 하나가 단순한 피로 누적일지, 조용히 자라나는 암의 신호일지는 겉만 봐서는 알기 어렵다. 오늘 밤 양치질을 마친 뒤 거울 앞에서 입안을 비춰보는 단 1분. 세면대 앞에서의 이 짧은 관찰이 내 얼굴과 목소리, 그리고 평범한 일상을 지켜내는 가장 확실한 방패다.

입안의 경고, ‘구강암’ 1분 자가진단 다음 항목 중 하나라도 2주 이상 지속된다면 단순 피로가 아닌 정밀 검진이 필요한 신호다. △궤양의 지속 입안에 생긴 헐어 있는 상처(궤양)가 약을 발라도 2주 넘게 낫지 않는다. △통증 없는 혹 혀나 입천장, 잇몸 등에 딱딱한 혹이나 덩어리가 만져진다. △점막의 변색 입안 점막이 평소와 달리 유독 하얗게(백반) 또는 붉게(홍반) 변했다. △이유 없는 흔들림 치주 질환이 없는데도 갑자기 치아가 흔들리거나 뽑은 자리가 아물지 않는다. △감각의 변화 입술이나 혀의 감각이 둔해지거나 턱 주변을 움직일 때 뻐근한 이물감이 느껴진다. TIP 구강암은 초기 통증이 없는 경우가 많다. ‘아프지 않으니 괜찮겠지’라는 생각이 가장 위험한 방치다.

