이란 사태로 주가 급락하자 개미들 ‘빚투’ 급증세

중동 사태로 국내 증시의 변동성이 커지면서 ‘빚투’(빚내서 투자) 규모가 빠르게 늘고 있다. 주가 급락을 ‘저점 매수’의 기회로 여긴 투자자들이 대거 대출 시장으로 몰려들면서다. 은행 마이너스통장(신용한도대출) 잔액이 하루에 수천억원씩 불어나는 가운데 예금 자금이 증시로 모이는 ‘머니 무브’ 현상도 빨라지고 있다.

코스피가 미국과 이란 간 전쟁 발발 여파로 역대 최대 폭으로 폭락해 5,100선마저 내준 지난 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 원/달러 환율이 표시돼 있다. 연합뉴스

8일 금융권에 따르면 5대 은행(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 5일 기준 개인 마통 잔액은 40조7227억원으로 집계됐다. 지난달 말(39조4249억원) 이후 불과 닷새 만에 1조2979억원이 급증했다. 이 중 실제 영업일이 사흘(3∼5일)이었던 점을 감안하면 증가세는 더 가팔라진다. 하루에 4300억원 이상 증가한 셈이다.

잔액 규모는 2022년 12월 말(42조546억원) 이후 3년2개월여 만에 최대치를 기록했다. 5일간의 통계지만, 월간 증가 폭은 2020년 11월(+2조1263억원) 이후 5년3개월여 만에 가장 크다. 당시는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 시기 초저금리 환경에서 영끌(영혼까지 끌어모아 주택 구입)·빚투가 빠르게 늘던 시기였다. 2023년 2월 말 이후 30조원대를 유지하던 마통 잔액은 지난해 하반기 가계대출 규제와 증시 호황 등 영향으로 11월 말 40조원대(40조837억원)로 올라섰다. 연말·연초 상여금 유입 등으로 다시 39조원대로 내려온 뒤 이달 다시 급증세를 보였다.

이는 최근 정부의 규제 강화로 전체 가계대출 증가세가 주춤한 흐름과도 배치된다. 같은 시기 주택담보대출 잔액은 610조1417억원으로, 지난달 말(610조7211억원)보다 5794억원 줄었다. 반면 마통과 일반 신용대출을 합한 금액은 105조7065억원으로 닷새 만에 1조3945억원 뛰었다. 한 시중은행 관계자는 “통상 마통 잔액은 카드 결제 등 수요로 월말 증가했다가 월초에 줄어들지만 이번에는 이례적으로 폭증한 것”이라고 설명했다.

예금 자금 이탈세도 두드러진다. 5대 은행의 정기예금은 5일 기준 944조1025억원으로, 지난달 말보다 2조7872억원 급감했다. 투자처를 찾지 못한 대기 자금인 요구불예금도 같은 기간 684조8604억원에서 676조2610억원으로 8조5993억원이 빠져나갔다.

은행권은 자금의 상당 부분이 증시로 향하는 것으로 보고 있다. 최근 시장금리 상승으로 예금금리가 오르는 추세임에도, 증시로의 자금 이탈을 막기엔 역부족이다. 또 다른 시중은행 관계자는 “최근 자금의 증시 이동 흐름이 계속되는데, 중동 사태로 그 속도가 더 빨라질 것으로 보인다”고 분석했다.

이 같은 현상은 한국 증시가 결국 ‘우상향’할 것이라는 투자자들의 기대가 그만큼 크다는 것을 의미한다. 이번 사태로 최근 고공행진하던 증시가 잠시 숨을 고르자 투자자들은 이를 ‘매수 기회’로 판단하고 시장에 뛰어들고 있다. 앞서 코스피는 미국의 이란 공습 이후 첫 거래일인 지난 3일 452.22포인트(7.24%) 밀린 후 4일 698.37포인트(12.06%) 빠지며 ‘오천피’(코스피 5000) 고지까지 위협받았다.

극도의 공포 속에서 투자자들은 오히려 공격적인 투자를 감행했다. 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 개인들은 역대급 폭락장이던 3∼4일 지수 상승 시 2배 이익을 얻는 레버리지형 상장지수펀드(ETF)를 집중적으로 사들였다. 일간 코스피 낙폭과 하락률 모두 역대 최대였던 4일엔 순매수 상위 ETF 10개 종목 중 7개가 레버리지형 ETF였다. 이번 사태가 증시에 미칠 영향이 단기적일 것이란 증권사들의 전망도 ‘투심’을 자극하는 요인으로 분석된다.

증권업계 관계자는 “코스피의 장기적인 성장 가능성이 크지만, 현재는 대외적인 변수가 많고 변동성이 크다”며 “위험성이 급격히 커질 수 있는 시기인 만큼 과도한 빚투는 지양해야 한다”고 말했다.

