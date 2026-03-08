웃고 울린 유해진·처연한 박지훈 ‘찰떡연기’

“촬영하면서 깜짝깜짝 놀랄 정도로 캐스팅이 너무 잘됐어요. 역할에 딱 맞는 사람, 또 이 역할에 맞지 않을 것 같은데 막상 그 옷을 입히면 잘 맞는 사람. 두 가지가 공존해야 하거든요. 약간의 의외성이 있어야 신선하거든요. 이번에는 배우들이 정말 각자의 장기를 살려줬어요. 그래서 저도 재미있었습니다.”



영화 ‘왕과 사는 남자’ 후반 작업이 한창이던 지난해 8월 만난 장항준 감독은 영화의 기대감을 묻는 말에 한동안 배우들에 대한 칭찬을 이어갔다. 결과적으로 그의 말은 정확했다. 이 작품의 흥행을 견인한 가장 큰 힘은 배우들의 존재감이었다.

단종의 마지막을 함께하는 강원 영월 광천골 촌장 엄흥도 역을 맡은 유해진은 특유의 능청스러운 코미디와 절절한 감정 연기를 넘나들며 ‘믿고 보는 배우’라는 평가를 다시 한번 입증했다. 먹고사는 일이 먼저인 소시민의 현실적 면모부터, 국가의 지엄한 명령을 거스르고 양심에 따라 왕의 시신을 거두는 결연한 모습까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주며 웃음과 감동을 동시에 책임졌다. 이 작품으로 유해진은 ‘왕의 남자’(2005), ‘베테랑’(2015), ‘택시운전사’(2017), ‘파묘’(2024)에 이어 통산 다섯 편의 천만 영화를 보유한 배우가 됐다.

박지훈은 첫 상업영화 데뷔작으로 곧 ‘천만 배우’ 반열에 올랐다. 아이돌 그룹 워너원 출신인 그는 ‘약한 영웅’ 시리즈로 대중에게 강한 인상을 남긴 데 이어, 첫 상업영화에서 비운의 왕 단종을 설득력 있게 그려내며 배우로서 입지를 확고히 다졌다.



배우 유지태는 기존에 간신배 이미지로 소비되던 한명회가 아닌, 거대한 풍채와 위압감을 앞세운 새로운 한명회상을 구축하며 존재감을 드러냈다. 1998년 영화 ‘바이 준’으로 데뷔한 그는 약 27년 만에 배우 인생 첫 천만 영화라는 기록을 세웠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지