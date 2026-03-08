“전공책 무거워”… 대학교재 ‘e북’ 구매 쑥

종이책 대신 전자책(e북)으로 교재를 구매하는 대학생 비중이 최근 몇 년 사이 빠르게 늘어난 것으로 나타났다.



8일 교보문고에 따르면 지난해 교보문고 온·오프라인에서 판매된 전체 대학 교재 매출액을 분석한 결과 종이책 대비 전자책 매출 비중이 29.9%를 기록했다. 여전히 종이책 교재 매출이 전자책보다 3배 이상 많은 셈이긴 하지만, 2021년 종이책 대비 전자책 매출 비중이 7.1%에 그쳤던 것과 비교하면 4년 사이 4배 이상으로 늘었다. 2022년 8.0%, 2023년 15.2%, 2024년엔 23.1%로 해마다 증가세다. 교보문고는 “전체 도서 매출에서 종이책 대비 전자책 비중이 10% 미만인 점을 고려할 때 대학 교재 분야의 전자책 비중 상승은 주목할 만한 흐름”이라고 설명했다.



전자책 교재를 찾는 학생들이 늘어난 이유로 종이책의 무게와 전자책 기능 개선, 가격, 출판 환경 변화 등을 꼽았다. 예컨대 전자책 판매 상위 교재인 경북대학교출판부의 ‘전자공학실험1’은 602쪽에 달하며 무게가 1.5㎏에 달한다. 한 권에 1㎏이 훌쩍 넘는 전공서적을 여러 권씩 가지고 다니는 것은 물리적으로 힘들기 때문에 전자책을 택한다는 것이다.



또 전자책 사용 편의성이 점점 개선되면서 검색, 필기, 스크랩 등 학습에 도움이 되는 기능이 늘어난 데다 전자책이 종이책보다 저렴한 점, 학기 중 대여 방식으로 구매할 수 있다는 점 등도 장점으로 꼽힌다. 또한 교재 불법복제 문제와 인쇄·물류비 상승 등으로 아예 전자책 전용 교재를 제작하는 출판사들도 있다고 교보문고는 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지