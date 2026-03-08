“비상 상황에 신속 대응”…성동구, 민방위 관리 체계 강화 [지금 우리 동네는]

서울 성동구가 각종 재난·재해, 비상 상황에 신속하고 체계적으로 대응하기 위해 민방위 관리 체계 강화에 나섰다.

구는 8일 각 지역 민방위 대장과 대원들 편성 내역을 주민등록 자료와 연계해 변동 사항은 즉시 반영한다고 밝혔다. 유사시 즉각 정보를 공유하고 협업 체계를 가동할 수 있도록 소방서, 경찰서, 보건소 등 유관 기관과는 비상 연락망을 구축했다.

지난 3월5일 고광현 서울 성동구 부구청장이 왕십리도선동 주민센터에서 민방위 비상 용품함을 점검하고 있다. 성동구 제공

구는 민방위 대원을 대상으로 연 1회 교육을 진행 중이다. 재난 대피, 응급처치, 화생방 등 기본 교육과 함께 최신 위기 상황 대응법을 반영한 실전형 교육을 제공한다.

아울러 구는 관내 공공용 민방위 대피 시설 122곳을 관리하는 데 만전을 기하고 있다. 안내 표지판, 의약품 같은 구호물자 비축, 경보 시설의 정기 점검 및 유지·관리 등을 통해 비상 상황 발생 시 주민들이 안전하고 신속하게 대피할 수 있게 대비하고 있다.

구 관계자는 “체계적인 민방위 대비 태세 확립은 주민 생명과 직결되는 중대한 과제”라며 “철저한 준비와 선제적인 행정으로 가장 안전한 구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

