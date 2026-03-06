민주당, 전남·광주 통합시장 경선 ‘시민공천배심원제’ 미도입

더불어민주당이 전남·광주 통합특별시장 후보 선출을 위한 경선 방식으로 당초 검토됐던 ‘시민공천배심원제’를 도입하지 않기로 했다. 대신 후보 정책과 비전을 검증하는 ‘정책배심원단’을 운영하기로 했다.

민주당 조승래 사무총장은 6일 전남 영광에서 열린 현장 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “공천관리위원회 논의 과정에서 시민공천배심원과 같은 숙의 기능을 보완할 필요가 있다는 의견이 있었다”며 정책배심원제를 도입하겠다고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 6일 오전 전남 영광군 영광농협 대회의실에서 열린 민주당 전남 현장 최고위원회에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

정책배심원단은 후보의 정책과 자질을 검증하는 역할을 맡지만 의결권은 없다. 경선 과정에서 열리는 연설회나 순회 토론회 등에 참여해 통합특별시의 주요 과제와 정책 비전 등에 대해 후보들에게 질문하는 정책 검증 기능만 수행하게 된다.

앞서 민주당 공관위는 전남·광주 통합특별시장 경선의 경우 통합 취지를 살리기 위해 시민공천배심원제를 포함한 경선 방식을 최고위원회에 제안한 바 있다. 현행 당헌·당규에 따르면 시민공천배심원제를 적용할 경우 배심원단 투표로 후보자를 선출할 수 있다.

그러나 당 지도부는 배심원단에 의결권을 부여하는 방식에 대해 일부 위험 요소가 있다는 판단에 따라 정책 검증 기능 중심의 제도로 조정했다.

조 사무총장은 “시민공천배심원제는 장점도 있지만 운영 과정에서 여러 불안 요소가 있다는 평가가 있었다”며 “전남·광주 통합특별시의 경우 지역 간 갈등보다는 통합 가치를 제대로 이끌 리더를 선출하는 것이 중요하다고 판단했다”고 설명했다.

경선 방식은 예비경선과 본경선 두 단계로 진행된다. 예비경선은 100% 권리당원 투표로 실시해 상위 5명을 본경선에 진출시키고, 본경선은 권리당원 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 반영하는 국민참여경선 방식으로 치러진다. 각 단계에서 과반 득표자가 없을 경우 결선투표가 실시된다.

다만 일부 후보들은 시민공천배심원제 미도입 결정에 반발하고 있다. 통합특별시장 출마를 선언한 신정훈 전 의원은 이날 입장문을 통해 “당이 약속했던 공천 혁신에 대한 기대가 크게 낮아졌다”며 아쉬움을 나타냈다.

