[경제 단신] LG CNS, 데이터센터 ‘AI 박스’ 출시 외

LG CNS, 데이터센터 ‘AI 박스’ 출시

LG CNS가 5일 컨테이너 하나에 그래픽처리장치(GPU) 576장을 수용하는 소형 데이터센터 ‘AI 박스’(투시도)를 선보였다. 전통적인 데이터센터 구축에 약 2년이 소요되는 데 비해 AI 박스는 약 6개월 내 구축할 수 있다. 표준화된 패키지형 모델을 기반으로 단기간 내 데이터센터를 세울 수 있다. 모듈형 방식을 적용해 확장성도 뛰어나다. 단일 컨테이너 단위로 운영할 수 있을 뿐만 아니라 수십 개 컨테이너를 단계적으로 결합해 하이퍼스케일급 AI 데이터센터로 확장하는 게 가능하다.

삼성SDS, 기업용 챗GPT 연쇄 계약



삼성SDS가 5일 고려아연 등 10여개사에 ‘챗GPT 엔터프라이즈’를 공급하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 챗GPT 엔터프라이즈는 기업 내부 데이터가 인공지능(AI) 학습에 활용되지 않도록 설계된 보안 구조와 강화된 관리 기능을 갖춘 기업 전용 서비스다. 삼성SDS는 올 초 계약한 섹타나인, 하나투어를 포함해 공공, 금융, 제조, 유통, 서비스 등 다양한 산업군에서 10개 이상 고객사를 확보했다. 삼성SDS는 지난해 12월 오픈AI 챗GPT 엔터프라이즈 공식 리셀러 파트너로 선정된 이후 맞춤형 AI 전환(AX) 전략을 제공해왔다.

CJ올리브영, 북미 첫 물류센터 구축

CJ올리브영이 5월 미국 오프라인 매장 오픈을 앞두고 캘리포니아주 블루밍턴에 현지 첫 물류 거점인 ‘미국 서부센터’(사진) 를 구축했다. 올리브영 미국 서부센터는 약 1100평 규모로, 올리브영을 거쳐 북미 전역에 유통되는 K뷰티 상품의 물류 허브 역할을 맡게 된다. 물류 인프라가 갖춰진 만큼 올리브영은 미국 매장 입점 업체들에게 통관, 재고 보관, 배송 등 현지 물류 전반을 직·간접적으로 지원하며 부담을 낮추고 점차 센터 규모도 확대할 방침이다.

