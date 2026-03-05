[속보] “韓 유조선 7척, 호르무즈 고립…1척엔 국가 하루 소비량 실려”

사진=뉴시스

미국·이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 국내 정유사의 원유 운반선 7척이 해당 지역에 고립된 것으로 전해졌다. 특히 묶여있는 7척 중 원유선 1척에는 대한민국 전체 하루 원유 소비량에 해당하는 약 200만 배럴이 실려 있는 것으로 파악됐다.

국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 간사인 김영배 의원은 5일 국회에서 석유화학·정유·무역통상 등 업계가 참여한 ‘중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회’ 직후 기자들과 만나 이같은 내용이 포함된 중동 지역 상황을 전했다.

김 의원은 “석유화학 및 정유업계에 따르면 현재 호르무즈 해협에 국내 유조선 7척이 묶여 있어 대책이 필요하다는 업계의 요구가 있었다”고 말했다. 특히 석유화학·정유 업계는 현재 업종별 원유 수요에 대한 구체적인 시나리오를 마련하고 정부가 대응책을 준비해야 한다고 요청했다.

호르무즈 해협은 전 세계 석유 해상 교역량의 약 27%가 지나는 핵심 수송로다. 해협 전체 폭 55㎞ 중 유조선 통항 가능 구간은 10㎞ 이내로 모두 이란 영해다. 한국은 지난해 기준 중동 원유 도입 비중이 전체의 69.1%에 달하며, 이 중 95% 이상이 호르무즈 해협을 지날 정도로 이곳에 대한 의존도가 높은 상황이다.

김 의원은 “에너지 208일치의 정부 비축분이 있다곤 하지만 현장 요구와 맞물려 구체적 시나리오가 필요하다”며 “다행히 가스 수요 피크인 겨울이 지났지만, 보관이 어려운 LNG 수급을 다변화할 필요가 있다고 업계는 요청했다”고 말했다.

