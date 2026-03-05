백악관 "트럼프, 이란 공격후 美역할 적극 고려·논의중"

미군의 대이란 공격 최종 목표와 출구전략을 둘러싼 의문이 이어지는 가운데, 도널드 트럼프 대통령은 대이란 군사작전 종료후의 미국 역할을 적극 고려 및 논의하고 있다고 백악관이 4일(현지시간) 밝혔다.



캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 대이란 공격 종료후 미국의 역할을 고려하고 있느냐는 질문에 "나는 그것이 대통령이 적극적으로 고려하고, 그의 참모 및 국가안보팀과 논의하고 있는 사안이라고 생각한다"고 답했다.

이는 '장대한 분노'(Epic Fury)로 명명된 이번 군사작전이 끝난 뒤 이란의 체제 변화를 지원하는 등의 '전후 역할' 모색에 미국이 열린 입장이라는 취지로 해석된다.



이는 과거 '정권교체 및 민주주의 국가건설'을 내세웠던 조지 W. 부시 행정부때의 이라크전쟁과 같은 실패한 대외 개입 사례의 반복을 원치 않는 트럼프 대통령 핵심 지지층 등의 우려를 낳을 수 있는 언급이라는 점에서 미국 매체들이 비중있게 보도했다.



트럼프 행정부는 이번 작전의 목표에 대해 이란의 핵 보유 저지, 탄도 미사일 역량 파괴, 해군력 파괴, 이란의 대리세력 해체 등을 통해 이란이 더 이상 미국과 이스라엘을 포함한 국제사회에 위협이 되지 않도록 만드는 것이라는 입장을 피력하고 있다.



그러나 이란의 정권교체에 대한 트럼프 행정부의 구상이 무엇인지를 둘러싼 의문이 제기되고 있다.



지난달 28일 작전 개시 직후 트럼프 대통령은 군사작전이 끝나면 이란 국민들이 이란 정부를 접수하라고 촉구하는 등 '정권교체'까지 염두에 두고 있음을 시사했고, 실제 당일 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자가 미국과 이스라엘의 공격으로 폭사한 것으로 확인되면서 이란 정권교체에 대한 미국의 의지는 선명해 보였다.



그러나 이후 마코 루비오 국무장관은 정권교체가 대이란 군사작전의 목표가 아니라고 밝히는 등 행정부 안에서 작전의 최종적 목표를 둘러싼 혼선이 일었다.



이런 상황에서 트럼프 대통령의 대이란 '전후(戰後) 역할' 검토를 언급한 레빗 대변인의 발언은 이번 작전의 출구전략을 둘러싼 혼선을 더 심화시킬 가능성이 없지 않아 보인다.

