남보라 "결혼 전 암 유발 세포 발견…수술 후 임신 성공"

배우 남보라가 임신 전 암 유발 세포를 발견해 긴급 수술을 받았다고 밝혔다.

 

남보라는 5일 자신의 유튜브 채널에 '남보라 임신 Q&A 시도 2번 만에 성공?! 이건 꼭 챙기세요'라는 제목의 영상을 게재하고 임신 준비 과정을 공개했다.

 

배우 남보라. 유튜브 채널 '남보라의 인생극장' 캡처
현재 임신 23주 차에 접어들었다는 남보라는 본격적인 2세 계획에 앞서 겪었던 건강 위기를 털어놨다.

 

그는 "결혼하기 전 건강검진을 했는데, 자궁경부암은 아니지만 암을 유발할 수 있는 이상 세포가 발견돼 갑작스럽게 수술을 하게 됐다"고 밝혔다.

 

이어 "작년 3월에 이상 세포를 제거하는 수술을 진행했고, 완벽하게 아무는 데까지 두 달 정도가 걸렸다"고 덧붙였다.

 

수술과 회복을 거친 남보라는 신혼생활을 보내며 남편과 함께 본격적인 산전 검사에 나섰다.

 

부부는 항체 검사와 비뇨기과 검진을 마친 뒤, 영양제 섭취와 수면 등 철저한 건강 관리에 돌입했다. 남보라는 "비타민D, 오메가3, 종합비타민, 엽산, 유산균 등을 꾸준히 챙겨 먹었고 하루 최소 8시간 이상 자려고 노력했다"고 설명했다.

 

남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 같은 해 12월 임신 소식을 알렸다.

 

태아의 성별은 아들이며, 오는 6월 출산 예정이다.

<뉴시스>


