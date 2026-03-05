‘야수의 심장’이 통했다…폭락장 레버리지 베팅 성공한 개미들

국내 증시 ‘우상향’에 베팅한 개미 투자자들의 결단이 통했다. 미국·이란전쟁에 연이틀 무너져내렸던 국내 증시가 5일 급반등하면서다.

5일 서울 여의도 한국거래소에 코스피 시세가 보이고 있다. 뉴시스

금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 개인들은 역대급 폭락장이던 지난 이틀간 지수 상승 시 2배 이익을 얻는 레버리지형 상장지수펀드(ETF)를 집중적으로 사들였다. 코스닥 지수를 2배로 추종하는 KODEX 코스닥150레버리지(9037억원)를 제일 많이 담았고, 코스피 상승에 2배로 베팅하는 KODEX 레버리지(8866억원)를 두 번째로 많이 샀다. 이들 두 종목은 이날 증시 회복과 함께 오전 11시 기준 각각 +20%, +18%의 상승률을 보였다.

일간 코스피 낙폭과 하락률 모두 역대 최대였던 전날만 보면 KODEX 코스닥150레버리지(6727억원)가 1위, KODEX 레버리지(4241억원)와 KODEX 코스닥150(1158억원)이 각각 2, 3위에 올랐다. 이어 TIGER 반도체TOP10레버리지(890억원), KODEX 반도체레버리지(795억원), KODEX 2차전지산업레버리지(694억원), TIGER 코스닥150레버리지(265억원), KODEX 방산TOP10(192억원), SOL 조선TOP3플러스레버리지(150억원) 순이었다. 코스피와 코스닥 등 지수뿐만 아니라 반도체나 2차전지 등 다양한 업종의 레버리지형 ETF를 공격적으로 사들인 가운데 순매수 상위 ETF 10개 종목 중 7개가 레버리지형 ETF였다.

전날 코스피는 전장보다 698.37포인트(12.06%), 코스닥도 159.26포인트(14.00%) 급락했다. 중동사태 장기화 우려에 국내 증시가 파랗게 질렸음에도 개인들은 이를 저가 매수 기회로 여긴 것으로 풀이된다. 일시적인 변동성 요인일 뿐, 국내 증시의 중·장기적 성장 모멘텀에는 문제가 없다는 판단에서다.

