이휘재, 4년 만에 방송 복귀…'불후의 명곡'

방송인 이휘재가 4년 만에 복귀한다.

5일 KBS 2TV 예능 프로그램 '불후의명곡' 관계자는 "이휘재가 오는 16일 진행되는 녹화에 참여한다"고 밝혔다.

방송인 이휘재. 뉴시스

이번 녹화는 '2026 연예계 가왕전 특집'으로, 가창력이 뛰어난 스타들이 대거 출연할 예정이다. 이휘재는 진행자가 아닌 경연자 중 한 명으로 무대에 오를 예정이다.

이휘재의 방송 출연 소식이 전해지면서 본격적인 활동이 시작되는 것 아니냐는 관측이 나온다.

이휘재는 2010년 문정원과 결혼해 쌍둥이 아들을 얻었다. 그러나 잇따른 실언으로 구설에 올랐고, 문정원은 층간소음 가해와 장난감값을 지불하지 않았다는 의혹에 휩싸였다.

이어진 논란 속에 이휘재는 2022년 방송 활동을 중단하고 가족과 함께 캐나다로 떠났다. 소속사였던 큐브엔터테인먼트와 전속계약이 종료되면서 은퇴설이 제기되기도 했다.

한편 이휘재가 출연하는 '불후의 명곡은' 오는 28일과 4월4일 두 차례에 걸쳐 방송된다.

<뉴시스>

