기안84, 미담 터졌다…'기안장2' 스태프 150명에게 사비 선물

웹툰작가 겸 방송인 기안84가 '대환장 기안장2' 제작진에게 마음을 전했다.

넷플릭스 예능 '대환장 기안장2'의 제작사 스튜디오 모닥은 5일 공식 소셜미디어에 "깜짝 선물 도착"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 "'대환장 기안장2' 스태프, 출연자 분들 고생 많으셨습니다. 기안84 드림"이라는 문구가 적힌 노란색 현수막과 선물들이 테이블에 가득히 쌓인 모습이 담겼다.

제작사 측은 "한겨울 고생한 스태프들을 위해 직접 선물과 플랜카드를 준비한 기안84의 따뜻한 마음이 보이시나요. 무려 150여명의 스태프들에게 사비로 화장품 세트를. 덕분에 행복한 마지막 촬영이었답니다"라고 전했다.

'대환장 기안장'은 기안84만의 상상력과 낭만에서 비롯된 색다른 재미를 선사하며 지난해 민박 예능 붐을 이끈 작품이다. 기존 민박 예능의 공식을 깨는 구성으로 시청자들의 호응을 얻었고, 한국을 비롯한 여러 국가에서 10위권에 진입하며 주목을 받았다.

새롭게 선보이는 시즌2에서는 겨울의 대관령으로 무대를 옮긴다. 함께 두 번째 기안장을 운영할 신입 직원들은 김연경, 이준호, 카즈하가 합류를 확정했다.

'대환장 기안장' 시즌2는 올해 3분기 넷플릭스를 통해 공개된다.

