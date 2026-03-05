티웨이브 ‘아임인’, 2025년 거래액 1조 원 돌파…매출 116억 원 달성

소셜 플랫폼 ‘아임인(imin)’을 운영하는 티웨이브(대표 서재준)가 2025년 연간 거래액 1조 원을 돌파하고, 매출 116억 원을 달성했다고 밝혔다. 거래 규모 확대와 함께 매출과 영업이익이 모두 성장세를 보이며 안정적인 실적 흐름을 이어갔다.

티웨이브의 2025년 연결 기준 매출은 116억 200만 원으로 집계됐다. 이는 전년 80억 4,600만 원 대비 약 44% 증가한 수치다. 같은 기간 영업이익은 27억 4,400만 원을 기록하며 외형 확대와 더불어 수익성 개선 성과도 나타냈다.

연간 거래액 역시 큰 폭으로 성장했다. 2024년 약 7,700억 원이었던 거래액은 2025년 1조 212억 원으로 확대됐다(2025년 4분기 기준, 자체 집계). 회사는 서비스 이용자 저변 확대와 1인당 거래 규모 증가가 동시에 이어진 결과로 보고 있다.

‘아임인’은 전통적인 ‘계(契)’ 문화를 디지털 환경에 맞춰 재해석한 소셜 금융 플랫폼이다. 이용자는 ‘스테이지’ 단위로 목표 금액과 기간을 설정하고, 서로 다른 자금 사정을 가진 참여자들이 동일한 목표 아래 약정 금액을 함께 모은다. 이후 정해진 순번에 따라 목돈을 수령하는 구조다. 회사 측은 이 같은 방식이 계획적인 자금 운용 수요와 맞물리며 이용 규모 확대로 이어지고 있다고 설명했다.

티웨이브는 2026년을 기점으로 서비스 고도화와 해외 시장 진출 가능성 검토를 병행할 계획이다. 일본과 동남아시아 등 관련 문화권을 중심으로 시장 조사 및 현지 파트너십 가능성을 타진하는 한편, ‘아임인 트립’과 ‘라운지’ 등 이용자 경험을 확장하는 신규 서비스도 단계적으로 강화할 방침이다.

서재준 대표는 “2025년은 거래액과 매출 모두 의미 있는 성장 흐름을 이어간 해”라며 “2026년에는 서비스 경쟁력을 더욱 강화하고 새로운 성장 동력을 발굴해 중장기 성장 기반을 탄탄히 다지겠다”고 밝혔다.

한편 티웨이브는 2016년 설립된 IT 기반 플랫폼 기업으로, 목돈 마련 서비스 ‘아임인’을 중심으로 사업을 전개해왔다. 최근에는 트립·라운지 등으로 서비스 영역을 넓히며 커뮤니티형 라이프스타일 플랫폼으로의 확장을 추진하고 있다.

