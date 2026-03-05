부산교육청, ‘학부모 교육기자단’ 모집

부산시교육청은 교육 현장의 생생한 소식을 전달하고, 교육정책에 대한 공감대를 확산할 ‘학부모 교육기자단’을 22일까지 모집한다고 5일 밝혔다.

학부모 교육기자단은 교육 수요자인 학부모의 시각으로 부산교육을 바라보고, 교육현장을 취재·기록하며 교육공동체의 소통을 돕는 역할을 맡는다.

부산시교육청이 교육 현장의 생생한 소식을 전달하고, 교육정책에 대한 공감대를 확산할 ‘학부모 교육기자단’을 모집한다. 사진은 부산교육청 전경. 부산교육청 제공

기자단으로 선발되면 △학교 행사 등 다양한 교육 현장 취재 △부산교육청 소속 기관의 체험·행사·교육과정 소개 △부산교육 홍보 관련 숏폼 영상 제작 등 부산교육 홍보 활동을 펼치게 된다.

지원 자격은 부산지역 유·초·중·고·특수학교에 재학 중인 자녀를 둔 학부모로, 50여명을 선발할 예정이다. 이들의 활동 기간은 다음 달부터 내년 3월까지 1년간이다. 신청을 희망하는 학부모는 이달 22일까지 지원 서류를 작성해 부산교육청 홍보미디어팀으로 전자우편(이메일)을 제출하면 된다.

기타 자세한 모집 요강과 지원 방법은 부산교육청 공식 홈페이지를 비롯한 인스타그램, 네이버 블로그 등 부산교육 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있다.

김형진 부산교육청 대변인은 “학부모 교육기자단 모집은 교육가족들이 부산교육 소식을 더욱 가깝게 접하는 소중한 계기가 될 것”이라며 “부산교육에 애정과 열정을 가진 학부모들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

