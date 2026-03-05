국제적 멸종위기종 목록 개정…‘멸종 확인’ 물범과 1종 삭제

정부가 국제적 멸종위기종 목록 중 131종을 신규 등재·변경·삭제했다. 오카피·살모사과 2종은 신규 등록됐고, 물범과 1종은 멸종이 공식 확인돼 부속서에서 삭제됐다.

기후에너지환경부는 국제적 멸종위기종 목록을 이 같이 개정해 고시한다고 5일 밝혔다.

물범이 헤엄치는 모습. 기사와 직접적 연관은 없습니다. 국립생물자원관 제공

이번 개정은 지난해 우즈베키스탄 사마르칸트에서 열린 제20차 ‘멸종위기에 처한 야생동식물의 국제 거래에 관한 협약(CITES·사이테스)’ 당사국총회의 결정 사항과 2023년 3월 이후 각 당사국이 요청한 부속서 III 변경 사항을 반영한 것이다.

신규 등재 종은 부속서 I 6종, 부속서 II 82종, 부속서 III 10종이다. 동물 90종과 식물 8종이다.

부속서 I에 오카피·큰부리씨앗새·살모사과 2종·무족도마뱀과 1종·칠레와인야자 등 6종이 새롭게 이름을 올렸다. 멸종위협이 높은 것으로 인정된 이 종들은 5일부터 상업 목적의 국제 거래가 원칙적으로 금지된다.

부속서 II에 신규 등재된 82종은 반려동물·식용·약용 등의 국제 수요 증가로 관리 필요성이 인정된 종으로, 까치상어과 31종·걸퍼상어과 19종·두발가락나무늘보 2종·줄무늬하이에나·도르카스가젤·개구리과 4종·칠리안로즈헤어타란툴라 등이다. 이들 종은 수출입 시 사이테스 당국의 사전 허가가 필요하다.

또한 야생 개체군의 변화 등을 검토한 결과 25종이 부속서가 변경됐으며, 8종은 국제적 멸종위기종에서 제외됐다.

야생 개체군 감소가 확인됨에 따라 황금배망가베이·바다이구아나·육지이구아나속 전종·장완흉상어·매가오리과 전종·고래상어 등 23종이 부속서 II에서 부속서 I로 상향 조정돼 관리가 강화됐다.

부속서 등재 이후 효과적인 관리 조치로 개체 수가 증가한 것으로 인정된 과달루페물개와 나한송과 1종 등 2종은 부속서 I에서 II로 조정됐다. 또 소과 1종과 같이 개체 수가 충분히 회복됐거나 물범과 1종과 같이 멸종이 공식 확인된 종 등 8종이 부속서에서 삭제됐다.

수구리과와 인도태평양가오리속 전 종은 2019년 등재 이후에도 개체 수가 계속 줄고 있어 야생 개체의 상업적 거래가 전면 금지된다.

고급 현악기 활로 사용되는 브라질나무의 경우 자생지가 심각하게 파괴돼 야생 채취 목재 등의 거래가 금지된다. 악기 완제품 등의 상업적 거래도 기존엔 허가가 필요 없었지만 앞으로 수출입 시 당국의 허가를 받아야 한다.

개체 수가 늘어난 카자흐스탄의 사이가산양은 해당 정부가 보유한 뿔에 한해 제한적으로 수출입이 허용된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지