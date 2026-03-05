<5>어린양 혼인 잔치, 구원의 마지막 퍼즐 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

◆2천 년 기독교 역사가 대망해온 인류 구원의 종착지

성경은 창세기에 기록된 실낙원의 서사로 시작하여 요한계시록의 구원으로 마무리된다. 에덴에서 아담과 해와가 잃어버린 ‘이상가정’의 꿈은 인류 역사 속에서 여전히 미완의 과제로 남아 있다.

하늘에서 내려오는 거룩한 성(城) 새 예루살렘. 신랑인 예수와 동등한 위상을 지닌 ‘실체적 신부(독생녀)’의 등장을 상징한다. 독생자와 독생녀가 나란히 선 모습은 2천 년 기독교 섭리의 완성을 뜻하며, 참부모를 통해 인류가 하늘의 참된 혈통으로 거듭나는 지상천국의 장엄한 서곡을 시각화한 이미지다.

2천 년 전 예수 그리스도는 이 뒤틀린 역사를 바로잡기 위해 ‘후아담’이자 ‘신랑’의 위상으로 오셨다. 그러나 그가 지상에서 실체적인 신부를 맞이하지 못한 채 십자가의 길을 가시게 되면서, 성서의 마지막 장인 요한계시록은 인류 구원의 마침표를 찍을 거대한 사건을 예고하게 된다. 그것이 바로 ‘어린양 혼인 잔치’다.

◆‘어린양의 아내’, 교회라는 은유를 넘어선 실체적 존재

요한계시록 19장 7절은 이렇게 선포한다. “어린양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로.” 전통적인 기독교 신학은 여기서 ‘아내’를 신자들의 공동체인 ‘교회’로 해석하며 은유적 의미에 머물러 왔다. 그러나 신학적 관점을 인문학적·생명론적 원리로 확장해 보면, 구원의 완성은 결코 관념 속에 있지 않음을 알게 된다.

아담과 해와라는 두 ‘실체’의 타락으로 무너진 인류 혈통을 복구하기 위해서는, 반드시 재림하는 독생자(신랑)와 짝을 이룰 무원죄의 ‘독생녀(신부)’가 실체로 존재해야 한다. 만약 구원이 신랑 한 분만으로 충분했다면, 성경은 굳이 ‘혼인 잔치’라는 이중적 결합의 수사법을 사용하지 않았을 것이다. 즉, 요한계시록이 예고하는 아내의 존재는 인류를 다시 낳아줄 ‘참어머니’로서의 한 여성이 현현할 것임을 알리는 섭리적 암시인 것이다.

◆‘새 예루살렘 성’의 비밀: 하늘에서 내려오는 거룩한 신부

요한계시록 21장 2절에 등장하는 “거룩한 성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라”는 구절은 더욱 구체적이다. 여기서 ‘성(城)’은 단순히 물리적인 건축물을 의미하지 않는다. 이는 하나님의 모성적 주권이 온전히 실현되는 기반이자, 그 주권을 대리하는 ‘실체성령’인 독생녀의 위상을 상징한다.

앞선 연재에서 다뤘던 보이지 않는 ‘영적 어머니’ 성령의 역사가 종결되고, 비로소 육신을 입고 땅에서 참어머니의 사명을 시작하는 ‘초림(初臨) 독생녀’의 등장이 바로 새 예루살렘 성의 실체다. 신부가 남편을 위해 단장했다는 표현은, 인류 역사 6천 년간 수많은 성현과 여성 중보자들의 희생을 통해 비로소 사탄이 참소할 수 없는 순결한 독생녀의 기대가 확립되었음을 뜻한다.

◆생명수 강과 생명나무: 참부모를 통한 혈통의 복구

요한계시록의 마지막 장(22장)에서 묘사된 생명수 강과 생명나무의 이상은 구원 섭리의 최종 결과물을 보여준다. “수정 같이 맑은 생명수의 강이 하나님과 및 어린양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되….” 이 장엄한 이미지는 타락으로 끊어졌던 생명의 근원이 다시 연결됨을 상징한다.

독생자(참아버지)가 생명나무로서 영원한 생명의 씨가 된다면, 독생녀(참어머니)는 생명수 강으로서 그 씨를 받아 길러내는 사랑과 생명력의 원천이 된다. 독생자와 독생녀가 성혼(聖婚)을 통해 ‘참부모’의 위상을 확립할 때, 비로소 인류는 사탄의 혈통을 벗어나 하늘부모님의 참된 혈통으로 거듭나는 ‘실체적 중생’의 길에 들어서게 된다. 이것이 요한계시록이 그토록 간절히 예고한 천일국(天一國), 즉 지상천국의 설계도다.

서성종 작가(신학박사)

◆기독교 섭리의 완결을 향한 장엄한 서곡

결론적으로 요한계시록의 예언은 독생녀의 현현 없이는 결코 완성될 수 없는 인류사의 마지막 약속이다. 성서의 끝자락이 가리키는 ‘어린양 혼인 잔치’는 단순한 비유나 종교적 수사가 아니라, 타락한 혈통을 근본적으로 바꾸어 인류를 다시 낳아줄 ‘실체적 혁명’을 의미한다. 2천 년 전 독생자 예수 그리스도가 고독하게 열었던 영적 구원의 길은 이제 그의 아내, 즉 독생녀라는 마지막 퍼즐을 만남으로써 비로소 육적인 혈통 복구와 참가정의 안착이라는 실체적 구원으로 완성된다.

그렇다면 이 장엄한 하늘의 잔치는 역사 속에서 어떻게 준비되었으며, 왜 하필 오늘날 이 땅 한반도에서 그 결실을 보아야만 하는가?

