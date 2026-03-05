'해병대 입대' 정동원, '이등병의 편지' 전했다

지난달 해병대에 입대한 가수 정동원(19)이 팬들을 위해 미리 준비한 영상을 공개하며 각별한 팬사랑을 드러냈다.

5일 소속사 쇼플레이엔터테인먼트에 따르면 전날 정동원의 공식 유튜브 채널에는 '이등병의 편지' 영상이 게재됐다.

정동원. 쇼플레이엔터테인먼트 제공

이번 영상은 지난달 13일 열린 팬 콘서트에서 정동원이 팬의 편지를 읽는 모습으로 시작한다.

이어 무대 비하인드와 콘서트 준비 과정, 하이라이트 장면 등이 차례로 담겼다. 배경음악으로는 지난달 5일 발매된 정동원의 '이등병의 편지' 리메이크 음원이 삽입됐다.

특히 영상 후반부에는 '편지 한 장 고이 접어 보내오'라는 가사에 맞춰 편지를 써 내려가는 정동원의 모습과 무대 위에서 팬들을 향해 큰절을 올리는 장면이 교차 편집돼 깊은 인상을 남겼다. 짧은 작별을 고하며 다시 만날 날을 기약하는 인사를 영상에 담아낸 것이다.

앞서 정동원은 지난달 5일 리메이크 앨범 '소품집 Vol.2'를 발매하고, 같은 달 13일 일산 킨텍스에서 단독 팬 콘서트를 열어 입대 전 팬들과 직접 만나는 시간을 가졌다.

지난달 23일 해병대 교육훈련단에 입소한 정동원은 현재 기초군사훈련을 받고 있으며, 수료 후 18개월간 국방의 의무를 이행할 예정이다.

<뉴시스>

