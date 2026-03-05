김정은, 최현호서 미사일 시험발사 참관…‘해군 핵무장화’에 만족

김정은 북한 국무위원장이 취역을 앞둔 신형 구축함 ‘최현호(5000t급)’를 찾아 훈련 실태를 점검하고 ‘해군 핵무장화’를 강조했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 3-4일 남포조선소에 있는 구축함 ‘최현호’에 올라 “해병들의 함운용훈련실태와 함의 성능 및 작전수행능력평가 시험공정을 료해(파악)”했다고 조선중앙통신이 5일 보도했다. 평양 조선중앙통신=연합뉴스

북한 조선중앙통신은 김 위원장이 3~4일 이틀간 남포조선소에 있는 구축함 ‘최현호’에 올라 “함선구분대의 전투정치훈련 실태와 취역을 앞두고 진행 중인 함의 작전수행능력 평가시험 공정을 료해(파악)”했다고 5일 보도했다.

신문은 김 위원장이 항해시험 참관 후 “함의 기동성이 작전운용상 요구에 만족”됐다고 평가했다며, “국가 해상방위력의 새로운 상징”이라는 만족감을 표시했다고 전했다.

이어 “이와 같은 또는 이 이상급의 수상함을 새로운 5개년 계획기간에 매해 2척씩 건조해야 하고 방대한 수상함선전력건설에 관한 계획을 정확히 집행해야 한다”면서, 앞으로 5년간 구축함의 추가 건조를 예고했다고도 덧붙였다.

노동신문도 김 위원장이 “우리 해군의 수중 및 수상공격 역량은 급속히 장성하게 될 것”이라며 “해군의 핵무장화는 만족스럽게 수행되고 있다”고 말했다고 언급했다.

김 위원장은 4일에는 최현호에서 실시된 해상대지상(함대지)전략순항미사일 시험발사를 참관했다.

이 시험발사는 성공적으로 진행됐으며, 김 위원장이 “이 시험은 함의 작전능력평가에서 중요한 핵심요소”라고 말했다고 중앙통신은 전했다.

김 위원장은 이날 조선소에서 추진 중인 ‘최현’급 구축함 3호함 건조 현황도 점검했다.

북한은 올해 노동당 창건일(10월10일)까지 5000t 규모의 신형 구축함을 추가로 건조한다는 계획을 지난해 7월 공개한 바 있다.

