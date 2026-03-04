"학교간 소녀들이었다"…175명 숨진 이란초교 폭격희생자 장례식

미국과 이스라엘의 공습 개시 이후 파괴된 이란의 여자 초등학교에서 숨진 사람이 175명으로 늘어났다고 3일(현지시간) 이란 국영 언론과 현지 보건 당국이 전했다.



미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이날 이란 남부 미나브에서 열린 합동 장례식에는 수천 명의 조문객이 모여 애도를 표했다.



조문객들은 관을 운반하는 트럭 주위로 몰려들어 통곡했다.

시민들이 이란 미나브 초등학교에서 폭격으로 사망한 희생자들의 장례식에 참석하고 있다.

일부는 관 위에 사탕과 장미 꽃잎을 뿌렸다. 이슬람공화국을 지지하는 구호를 외치는 사람도 있었다.



초등학교에서 약 8천미터가량 떨어진 공동묘지에서는 인부들이 한꺼번에 시신을 묻을 수십 개의 구덩이를 파는 모습도 포착됐다.



이란 교원단체협의회 캐나다 주재 대표인 시바 아멜리라드는 영국 일간 가디언과의 인터뷰에서 "사망자 수가 너무 많아 지역 영안실이 수용 능력을 초과했다"며 "희생자들의 시신을 보관하기 위해 냉동 차량이 사용됐다"고 전했다.



폭격을 맞은 학교 현장에서는 아동용 미끄럼틀과 의자, 교과서, 학용품 등 어린이들이 사용하던 물건들이 잔해와 함께 다수 발견됐다.



이 학교는 이란 혁명수비대(IRGC) 병영·지원 건물들이 밀집한 지역에 위치한 것으로 파악됐다.



가디언이 확인한 영상과 위성 이미지에 따르면 학교 옆 건물 단지에는 '이란 혁명수비대 해군 의무사령부'라는 간판이 걸린 의료 클리닉과 약국이 있었고, 단지 내에는 '혁명수비대 문화 복합단지'라고 표시된 체육관과 콘서트홀로 보이는 건물도 있었다.



그러나 학교 건물과 운동장은 혁명수비대 부지의 나머지 부분과 담으로 분리돼 있었다. 학교 건물이 군사 용도로 활용되는 듯한 징후도 없었다고 가디언은 전했다.



유네스코는 성명에서 "학습을 위해 마련된 장소에서 학생들이 살해되는 것은 국제인도법에 따라 학교에 보장된 보호 권리에 대한 중대한 위반"이라고 밝혔다.



노벨평화상 수상자인 파키스탄 인권운동가 말랄라 유사프자이는 소셜미디어에서 "그들은(희생자들은) 미래에 대한 희망과 꿈을 품고 배움을 위해 학교에 가던 소녀들이었다"고 비판했다.



이번 폭격은 미국과 이스라엘이 이란 공격을 개시한 직후인 지난달 28일 오전 10시45분께 벌어졌다.



같은 날 이란 수도 테헤란 나르막 지구에 있는 헤다야트 고등학교 역시 공습 대상이 된 것으로 알려졌다. 인권단체는 이 공격으로 학생 2명이 사망했다고 전했다.

