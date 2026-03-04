이규복 현대글로비스 대표 “아틀라스, 물류센터에 먼저 투입…혁신 속도 높이겠다”

이규복 현대글로비스 대표는 4일 이란 혁명수비대의 호르무즈 해협 봉쇄와 관련해 “(국내 해운업체들에게는) 턴어라운드 기회가 될 수 있다”고 밝혔다.

이규복 현대글로비스 대표가 4일 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)’에서 부스를 둘러보고 있다. 연합뉴스

이 대표는 이날 서울 코엑스에서 개막한 ‘2026 스마트공장·자동화산업전’(AW 2026)에서 “2024년 홍해 사태 때도 공급망 교란으로 운임이 2배 정도 오르며 당시 해운·물류 회사들이 수혜를 많이 봤다”며 “조심스럽지만 이번 사태가 수익성 측면에서는 긍정적 기회가 될 수 있다”고 말했다.

미국·이스라엘과 이란의 전쟁 여파로 이란 혁명수비대는 ‘세계 물류의 동맥’인 호르무즈 해협 봉쇄를 선언한 뒤 이곳을 지나는 민간 선박을 공격하고 있다. 이에 해운업체들은 우회 항로를 찾으며 대책 마련에 나섰는데, 우회 항로를 이용하면 보험료∙유류비 증가로 운임 인상이 불가피해진다.

앞서 이 대표는 운임 상승에 따른 실적 기대감으로 다른 해운업체들의 주가가 오른 데 반해 현대글로비스 주가는 하락세를 보이자 소셜네트워크(SNS)에 “우리도 VLCC(초대형 유조선) 열 한 척이나 운영하고 있고, 영업이익 3분의 1이 해운에서 나오는 해운회사”라고 적기도 했다.

현대글로비스는 현대자동차그룹 계열의 종합 물류·해운 기업으로, 완성차부터 부품, 원자재에 이르까지 다양한 화물을 운송한다.

이날 현대글로비스 전시 부스에는 올 초 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 화제를 모은 보스턴다이내믹스의 휴머노이드(인간형) 로봇 ‘아틀라스’ 모형이 전시되며 관람객들이 줄을 설 정도로 붐볐다. 이 대표는 “미국 조지아주 서배너 공장(현대차그룹 메타플랜트 아메리카)의 현대글로비스 통합물류센터에서 아틀라스를 먼저 학습시키고 있다”며 “물류 작업은 제조보다 좀 단순한 면이 있어 피지컬 AI를 먼저 투입하는 것”이라고 말했다. 그러면서 “2028년 고도화된 물류 작업에 우선 투입하고 2030년 제조 공정에도 투입할 계획”이라고 덧붙였다.

4일 서울 코엑스 ‘2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)’의 현대글로비스 부스에 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 모형이 전시돼 있다. 이현미 기자

올해 CES의 스타 ‘아틀라스’는 현대차 공장이 아닌 현대글로비스 물류센터에 먼저 투입될 예정이다.

현대글로비스 부스에선 기계가 스스로 화물 입고부터 보관, 선별, 집품, 출고 등 전 과정을 담당하는 ‘팔레트 셔틀’이 시연됐다. 물류 창고에 들어온 물품을 지게 로봇이 팔레트 위에 놓으면 운반 로봇이 레일을 따라 자동으로 지정된 위치에 놓고, 반대로 출고할 때는 명령만 하면 알아서 물품을 갖고 오는 방식이다. 팔레트 셔틀은 현대글로비스가 자회사 알티올과 공동개발한 창고제어시스템(WCS) 플랫폼인 ‘오르카’로 제어된다. 현대글로비스는 자율주행 물류 로봇(AMR)을 활용한 물품 이송과 로봇 피킹 작업도 선보였다.

4일 ‘AW 2026’ 현대글로비스 부스에서 물류 자동화 기술인 ‘팔레트 셔틀’이 시연되고 있다. 이현미 기자

이 대표는 인공지능(AI)를 활용해 물류 혁신 속도를 높이겠다는 포부를 밝혔다. 그는 “국내외에서 중국 기반의 여러 솔루션을 활용해 효율성 확대를 위한 사업들을 진행하고 있다”며 “물류센터 자동화는 사업의 중요한 영역으로 지속해 추진할 계획”이라고 말했다. 이어 “자동차와 관련해 부품과 에너지저장장치(ESS) 등 배터리까지 운송 영역을 확대하고 있다”며 “자동차 운반선 외에도 벌크선, 원유 운반선을 운용 중이며 액화천연가스(LNG) 등 가스선도 도입해 운송 범위를 크게 넓힐 생각”이라고 했다. 또 “폐배터리 리사이클링, 중고차 등 신산업도 적극적으로 추진하겠다”고 강조했다.

