서울 휘발유 1,800원 돌파…"더 오르기 전에 넣자" 주유소 '북적'

지난달 28일(현지시간) 발발한 미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 가파르게 상승하고 있다.



기름값이 더 오를 수 있다는 우려가 확산하면서 주유소에 승용차, 화물차 할 것 없이 기름을 넣기 위한 차량들의 행렬이 이어지고 있다.

4일 서울 시내 한 주유소에 휘발유를 비롯한 유류 가격이 표시되어 있다. 연합뉴스

4일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 3시 기준 서울 지역 휘발유 평균 판매가는 전날보다 L당 47.3원 오른 1천835.8원으로 집계됐다. 서울 휘발유 평균 가격이 1천800원을 넘어선 것은 지난해 12월 18일(1천802.7원) 이후 약 2개월 반 만이다.



같은 기간 전국 평균 휘발유 가격 역시 L당 42.7원 상승한 1천765.7원을 기록했다.



경유 가격 상승 폭은 더 컸다. 서울 지역 경유 평균 판매가는 1천792.2원으로 전날보다 84.8원이나 상승했다. 전국 평균 경유 가격도 1천706.7원으로 하루 만에 1천700원을 돌파했다.



싱가포르 석유 제품 시장가에 연동된 국내 주유소 가격은 통상 2∼3주 차이를 두고 국제 유가 변동이 반영된다. 다만 전쟁 확산 우려 등에 따라 주유 수요가 늘고 환율 변수까지 겹치면서 가격 상승 압력이 더욱 커지고 있다는 분석이다.



특히 미국·이스라엘과 이란 간 군사적 충돌 직후 전국 기름값은 빠르게 상승하고 있다.



앞서 지난 1일 전국 휘발유 평균 가격은 1천695.9원이었으나 사흘 만에 L당 가격이 69.8원 올랐다. 경유는 같은 기간 105.8원 급등했다.



이번 군사 충돌로 유가를 비롯한 환율 상승 등의 보도가 잇달아 나오면서 운전자들 사이에서는 '더 오르기 전에 채워두자'는 분위기가 나타나기 시작했다.



울산에서 주유소를 운영하는 한 업주는 "어제 저녁부터 모바일 앱을 통해 이 지역 일대에서 가장 저렴한 주유소를 찾은 운전자들이 몰려왔다"며 "특히 기름값 인상에 더 크게 타격을 받는 화물차들이 상당수였고 지금도 계속해서 주유하려는 차들이 오고 있다"고 말했다.



서울에 거주 중인 한 운전자는 "운동 가는 길에 봤던 동네 주유소 기름값이 1천680원이었는데 운동하고 온 사이에 1천730원으로 올랐더라"며 "기름값이 너무 빠르게 오르고 있어 당장 오늘 저녁에 주유소에 갈 예정"이라고 전했다.



국제 유가도 상승세다. 미국시간으로 전날 ICE선물거래소에서 브렌트유 선물 종가는 배럴당 81.4달러로 전장보다 3.66달러(4.71%) 올랐다.



또 뉴욕상품거래소에서 서부 텍사스산 원유(WTI)는 3.33달러(4.67%) 상승한 배럴당 74.56달러에 거래를 마쳤다.

