‘3월 과기인상’에 김동하 교수

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 ‘대한민국 과학기술인상 3월 수상자’로 김동하(사진) 이화여대 화학·나노과학과 교수를 선정했다고 4일 밝혔다.



김 교수는 차세대 초분자 키랄 광학소재 기술을 개발해 광학 및 나노기술 분야의 새 지평을 연 것으로 평가받고 있다.



최근 빛의 회전성인 편광을 제어하는 키랄 광학소재가 3차원(3D) 디스플레이와 정보보안, 바이오이미징 등 첨단 광학 분야에서 핵심 기술로 주목받고 있다. 하지만 기존 고분자 기반 키랄 조립 방식은 구조가 변형되기 쉬워 외부 환경 변화에 취약하다는 단점이 있었다.



이에 김 교수는 단분자 미셀을 형성하는 별모양 블록 공중합체를 조립 단위체로 도입해 외부 자극에도 흔들림 없는 ‘초분자 키랄 공동조립 플랫폼’을 제시했다. 분자들이 더 안정적이고 질서 있게 모이도록 설계해 보다 튼튼한 구조를 만들었고, 그 결과 기존 고분자 기술보다 더 높은 발광 효율과 광학적 안정성을 입증했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지