‘1억 공천헌금’ 강선우·김경 동시 구속

지방선거 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의를 받는 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원이 3일 구속됐다. 관련 녹취록이 공개되며 의혹이 제기된 지 64일 만이다. 22대 국회에서 구속된 현직 의원은 국민의힘 권성동 의원에 이어 강 의원이 두 번째다.

4일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이르면 5일 강 의원과 김 전 시의원을 구속 후 처음으로 불러 조사할 예정이다. 두 사람의 진술이 엇갈리는 만큼 두 사람의 대질조사 가능성도 거론된다.

무소속 강선우 의원(왼쪽), 김경 전 서울시의원. 연합뉴스

서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 전날 정치자금법·청탁금지법 위반, 배임수재(강선우)·증재(김경) 혐의를 받는 두 사람에 대해 “증거인멸 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 5개월여 앞둔 2022년 1월 서울 용산구 한 호텔에서 시의원 후보 공천과 관련해 1억원이 든 쇼핑백을 주고받은 혐의를 받는다.

경찰은 두 사람의 공천헌금이 오간 사실을 알고도 적절한 조치를 하지 않았다는 논란에 휩싸인 무소속 김병기 의원에 대한 수사도 이어가고 있다. 김 의원의 공천헌금, 자녀 취업청탁 등 13가지 의혹도 수사 대상이다. 이틀에 걸쳐 김 의원을 조사한 경찰은 추가 수사 후 구속영장 청구를 검토할 것으로 보인다.

