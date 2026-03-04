사내서 석·박사 학위… ‘LG AI대학원’ 개원

“기술은 그 자체가 목적이 아닌 사람들의 미소를 설계하는 따뜻한 도구여야 하며, 이는 결국 사람을 향해야 합니다.”

LG 인공지능(AI) 대학원 개원식이 열린 4일 이홍락 대학원장과 입학생들이 기념촬영을 하고 있다. LG 제공

구광모 LG그룹 회장은 4일 LG 인공지능(AI) 대학원 입학생들에게 보낸 축하편지에서 “기술의 본질을 사람에 두고 인간의 가능성을 개척하는 AI 전문가들을 양성하겠다”며 인재 육성 의지를 밝혔다.



구 회장은 “앞으로 하루가 다르게 쏟아지는 전 세계의 기술과 논문들, 풀리지 않는 알고리즘 속에서 수많은 밤을 지새워야 하는 치열한 시간이 기다리고 있을지 모른다”며 “밤낮으로 흘릴 땀방울 하나하나가 우리가 마주한 난제를 해결하고 훗날 누군가에게는 다시 일어설 희망이 되고, 누군가에게는 사랑하는 가족과 더 많은 시간을 보낼 수 있는 여유가 될 것”이라고 말했다.



구 회장은 또 “실패는 해답을 찾아가고 있다는 증거이자 혁신으로 향하는 가장 정직한 과정”이라며 “실패에 굴하지 않고 상상력을 마음껏 펼칠 수 있도록, 여기서(LG AI대학원에서) 만들어질 기술이 세상과 만날 수 있도록 가장 든든한 조력자가 되겠다”고 강조했다.



LG는 이날 서울 마곡 K스퀘어에서 LG AI대학원 개원식을 열었다. LG AI대학원은 교육부 공식 인가를 받아 석·박사 학위 취득이 가능한 국내 최초 사내 대학원이다. 구 회장은 입학생들에게 축하편지와 함께 LG의 AI 모델인 엑사원이 탑재된 최고 사양 신형 LG그램 노트북을 선물했다.



신입생은 LG전자 소속 8명을 비롯해 LG에너지솔루션 3명, LG이노텍 2명, LG디스플레이 2명, LG화학 2명이다. 석사 과정은 1년, 박사 과정은 3년 이상으로 구성하고 학비 전액을 LG가 지원한다.



이번 LG AI대학원 개소를 통해 LG는 청소년 대상으로 운영하는 ‘LG 디스커버리랩’부터 청년 대상으로 AI 실전 경험을 제공하는 ‘LG 에이머스’, 임직원을 AI 전문가로 양성하는 ‘LG AI 아카데미’ 등 ‘맞춤형 AI 교육체계’를 구축했다.

