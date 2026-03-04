컬리, 사상 첫 연간 영업이익 흑자 달성…매출도 역대 최대

컬리가 지난해 연결기준 매출이 전년 대비 7.8% 증가한 2조3671억원으로 역대 가장 많았다고 4일 밝혔다. 영업이익은 131억원으로 창사 이래 첫 흑자로 전환했다.
전체 거래액(GMV)은 3조5340억원으로 13.5% 늘었다. 특히 4분기 16.2%의 성장률을 기록하며 최근 3년 내 가장 높은 분기 성장세를 보인 것으로 집계됐다.
컬리는 이번 흑자 달성의 주요 원인으로 신선식품을 비롯한 주력 사업의 안정적성장과 신사업 포트폴리오의 다각화를 꼽았다.
마켓컬리는 거래액 기준 전년 대비 11% 신장했고, 뷰티컬리 역시 고른 성장세를 유지했다고 컬리는 설명했다.
사업다각화 부분에서 풀필먼트서비스(FBK)와 판매자배송상품(3P) 거래액이 1년 동안 54.9% 증가했다. 네이버와 협업한 ‘컬리 N 마트’도 출시 이후 월평균 거래액이 50% 이상 늘어났다.
유료 멤버십인 ‘컬리멤버스’ 가입자 수가 약 140만명으로 집계됐다. 4분기에만 20만명 이상이 새로 가입한 것으로 나타났다.
컬리 김종훈 경영관리총괄(CFO)은 “이번 첫 연간 흑자는 구조적 혁신을 통해 매출 성장이 이익 확대로 직결되는 비즈니스 모델을 확립했다는 데 큰 의미가 있다”며 “검증된 수익 모델을 바탕으로 지속 가능한 성장 동력을 확보한 만큼 신사업의 안정적인 시장 안착과 미래 가치 제고를 더욱 속도감 있게 추진할 것”이라고 말했다.
