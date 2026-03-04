F-16C 추락, 조종사 과실이 원인…"원근감 저하로 두 대가 공중 접촉"

지난달 25일 경북 영주에서 발생한 F-16C 전투기 추락사고의 주원인은 조종사의 실수였던 것으로 파악됐다. 야간투시경을 착용한 채 진행한 훈련에서 항공기 간 거리와 접근율 등을 정확히 파악하는 데 실패해 동료 전투기와 접촉하면서 사고가 발생한 것이다.

공군은 4일 'F-16C 사고 경위 언론 발표문'을 통해 이같이 설명했다. 공군은 사고 직후 박기완 참모차장을 본부장으로 사고대책본부를 구성해 △임무 조종사 조사 △비행기록장치 확인 △관계관 진술 청취 등을 통해 사고 상황과 원인을 1차적으로 확인했다.

공군 F-16 전투기ⓒ 뉴스1 오장환 기자

공군에 따르면 지난 2월 25일 오후 6시 58분쯤 충주기지 소속 F-16C 두 대가 야간 비행 훈련을 위해 이륙했다. 과목은 '야간투시경 착용 고난도 전술훈련'이었으며, 두 명의 조종사는 훈련의 최종 절차로 항공기의 외부 손상 정도와 장비 정상 장착 여부 등을 서로 육안으로 확인하는 전투피해 점검을 실시했다.

전투피해 점검 중 임무 공역 경계와 가까워지자 공역 이탈을 예방하기 위해 선회하는 과정에서 1번기의 좌측 연료탱크가 2번기의 우측 날개에 부딪히는 상황이 발생했다. 이때의 충격으로 2번기의 전방시현기(HUD)가 꺼져 자세 파악이 어려워지고 조종계통이 정상 작동하지 않는 가운데 항공기 고도가 계속 낮아졌다.

임무 지역은 높은 산악 지형이었고, 2번기 조종사는 항공기가 정상자세를 속히 회복하지 못하면 지면 충돌 위험이 크다고 판단해 훈련한 대로 추락 예상 지점에 민가 등이 없는 것을 확인하고 비상탈출했다.

1번기 조종사는 항공기 손상을 확인했지만 조종에는 문제가 없음을 확인했다. 이에 관제기구에 비상사태 및 2번기의 추락지역을 통보한 후 충주기지에 복귀했다. 1번기는 지상 점검 결과 좌측 외부 연료탱크와 파일런(항공기 날개나 동체 아래에 무장·연료탱크 등을 장착할 수 있도록 만들어진 구조물) 등이 손상된 것을 확인했다.

사고조사단은 1번기 조종사가 야간투시경을 착용한 상태에서 2번기에 대한 거리와 접근율을 정확하게 판단하지 못해 공중접촉이 발생한 것으로 확인했다.

공군 관계자는 "1번기가 선회 중 2번기와 거리가 멀어진 것을 인지해 다시 거리를 좁히는 과정에서 판단이 미흡했다"라며 "조종사들은 비행시간과 야간투시경 착용 비행 시간이 각각 500시간·20시간, 1000시간·50시간 이상으로 숙달이 된 인원"이라고 설명했다.

야간투시경은 조종사가 불빛이 없는 야간에도 외부 환경을 식별할 수 있도록 해 전투기의 임무 역량을 발휘할 수 있게 도와주는 필수 장비다. 다만 이를 착용하면 시야각이 약 40도 정도로 좁아지고 원근감이 저하되기 때문에, 항공기 간 거리 판단과 대형 유지에 훨씬 더 많은 주의를 기울여야 하고, 이를 숙달하는데 상당한 훈련이 필요하다고 공군은 설명했다.

공군 조종사가 사용하는 야간투시경은 2003년 도입된 모델로, 미국 등 주요 국가에서도 같은 모델을 사용한다. 시야각이 더 넓은 야간투시경은 크기가 더 크고 무겁기 때문에 협소한 조종석 환경을 고려할 때 현재 사용 중인 장비가 적합하다고 공군은 판단하고 있다.

공군 관계자는 '사고의 원인을 조종사 과실로 볼 수 있느냐'라는 질문에 "인간이 하는 일이기 때문에 어쩔 수 없이 발생하는 요소라고 생각하는 게 쉬울 것 같다"라며 "아무리 운전을 잘해도 판단이 늦으면 사고가 날 수 있는데, 이번 사고는 절차를 준수하지 않아 발생하지 않았고 정상임무 수행 과정 속에서 있었다"라고 답했다.

사고의 원인이 항공기 결함이 아닌 것으로 확인됨에 따라 공군은 전 조종사를 대상으로 사고사례 교육, 야간투시경 임무 유의사항 재강조 교육을 실시했다. 사고가 있었던 충주기지 비행훈련은 사고 후속조치를 감안해 조만간 재개할 계획이다. 다른 기지의 비행은 정상적으로 진행되고 있다.

공군 관계자는 "야간투시경을 착용하는 능력을 갖추기까지 과정이 명확히 있고, 최초 자격을 획득하기 전엔 시뮬레이터 교육은 물론 비행도 요구량에 맞게 실시하게 돼 있다"라며 "이번 사고로 인해 다른 절차를 만들 경우 또 다른 취약요소가 발생할 수 있고, 초기 단계부터 비행 훈련할 때 능력을 갖출 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

공군은 사고 원인 조사가 끝난 이후 심의위원회를 개최해 조종사 과실 여부가 식별되면 처벌할 계획이다.

공군은 "이번 사고로 심려를 끼쳐드려 송구하다"라며 "국민이 신뢰하는 첨단 정예공군으로 거듭날 수 있도록 각고의 노력을 다하고, 아울러 비행사고 재발 방지를 위한 예방 활동에도 더욱 진력하겠다"라고 밝혔다.

