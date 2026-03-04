영주서 추락한 F-16, 전투기 2대 공중충돌이 원인

지난달 25일 경북 영주군에 추락한 공군 F-16C 사고는 훈련 도중 발생한 공중충돌이 원인인 것으로 드러났다. 비행중인 항공기들이 공중에서 충돌해 1대가 추락한 사고는 매우 드물다는 점에서 비행훈련 등에 대한 논란이 불가피할 전망이다.

4일 공군에 따르면, F-16C 전투기 2대는 사고 당일 오후 6시 58분, 야간 비행 훈련을 위해 충주기지를 이륙했다. 훈련은 야간투시경(NVG) 착용 고난도 전술훈련이었다.

공군의 F-16 전투기가 충주기지에서 이륙하고 있다. 공군 제공

두 조종사는 이날 훈련 최종절차로 전투피해 점검을 실시했다. 전투피해 점검이란 임무수행 중 또는 직후에 항공기 기체 표면 및 장비 손상 여부, 연료탱크나 무장 상태, 누유 여부 등을 육안으로 확인해주는 필수 절차다.

전투피해 점검 중 임무 공역 경계와 가까워지자 공역 이탈을 예방하기 위해 선회하는 과정에서 1번기의 좌측 연료탱크가 2번기의 우측 날개에 부딪히는 상황이 발생했다.

이때 충격으로 2번기 전방시현기(HUD)가 꺼져 자세 파악이 어려워지고 조종계통이 정상 작동하지 않는 가운데 항공기 고도가 계속 낮아졌다.

임무 지역은 높은 산악 지형이었고, 항공기가 정상 자세를 속히 회복하지 못하면 지면 충돌 위험이 크다고 판단, 훈련한 대로 추락 예상 지점에 민가 등이 없는 것을 확인하고 비상탈출했다.

1번기 조종사는 항공기 손상은 다소 있지만 조종에는 문제가 없음을 확인했다. 이에 관제기구에 비상사태 및 2번기 추락지역을 통보한 후 충주기지로 복귀했다.

1번기 지상 점검 결과 좌측 외부연료탱크와 파일런 등이 손상된 것을 확인했다.

사고조사단은 1번기 조종사가 야간투시경을 착용한 상태에서 2번기에 대한 거리와 접근율을 정확하게 판단하지 못해 공중접촉이 발생한 것으로 확인했다.

야간투시경은 조종사가 불빛이 없는 야간에도 외부 환경을 식별할수있도록 하여 전투기의 임무 역량을 발휘할 수 있게 도와주는 필수 장비다.

이를 착용하면 시야각이 좁아지고 원근감이 저하되므로 항공기 간 거리 판단과 대형 유지에 훨씬 더 많은 주의를 기울여야 하며, 이를 숙달하는데 상당한 훈련이 필요하다.

공군은 전 조종사를 대상으로 사고사례 교육, 야간투시경 임무 유의사항 재강조 교육을 실시하고, 사고가 있었던 충주기지 비행훈련은 사고후속조치를 감안해 조만간 재개할 계획이다.

