HD건설기계, ‘美 콘엑스포’서 굴착기 조종 대회 개최…“매일 1명에게 1000달러 상금”

HD건설기계는 3∼7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 건설장비 전시회 ‘콘엑스포(CONEXPO) 2026’에서 ‘오퍼레이터 챌린지(Operator Challenge)’를 연다고 4일 밝혔다.

HD건설기계가 3일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 북미 최대 건설기계 전시회 ‘콘엑스포 2026’에서 개최한 ‘오퍼레이터 챌린지’에서 관람객들이 경기를 지켜보고 있다. HD건설기계 제공

HD건설기계의 ‘현대(HYUNDAI) 브랜드 부스’에서 열리는 이번 행사는 매일 현장에서 모집된 참가자들의 운전 실력을 겨루는 방식으로 이뤄진다. 미니 전기 굴착기 신제품(HX19E)으로 3개의 공을 정해진 홀에 빠르게 넣는 대결로, 한 명의 우승자를 가려 매일 상금 1000달러(약 147만원)를 제공한다.

HD건설기계는 관람객들이 미니 전기 굴착기가 구동되는 모습을 가까이에서 구경하고 직접 제품의 성능을 체감하게 함으로써 북미 시장 내 브랜드 인지도를 높이기 위해 이번 이벤트를 기획했다고 설명했다.

행사에 투입된 미니 전기 굴착기 ‘HX19E’는 동급 최대 수준인 40kWh 배터리 탑재가 가능해 최대 10시간 이상 운용할 수 있다. 기존 내연기관 장비와 대등한 작업 성능을 구현하면서도 소음과 배기가스 배출이 없어 환경 규제가 강화되고 있는 선진 시장에서 수요가 늘 것으로 예상된다. 글로벌 시장조사기관 마켓리서치퓨처에 따르면 미국 소형 전기 건설 장비 시장은 2025년 91억6000만달러(13조원)에서 2035년 416억4000만달러(60조원)로 연평균 16.3% 성장할 전망이다.

HD건설기계 관계자는 “이번 이벤트는 단순한 전시를 넘어 관람객들이 즐거움과 함께 제품을 직접 체험할 수 있도록 준비했다”며 “미니 전기 굴착기뿐만 아니라 이번에 북미에 공개한 현대와 디벨론의 차세대 신모델을 앞세워 북미 시장 공략에 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.

HD건설기계는 통합 법인 출범 후 첫 글로벌 전시회인 이번 콘엑스포에서 현대와 디벨론 부스를 각각 운영하며 23t에서 40t급에 이르는 차세대 신모델 9종을 북미 시장에 최초로 공개했다.

