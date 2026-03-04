與연대·통합추진준비위 설치…"혁신당 등과 연대 활동 담당"

더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 '연대·통합 추진준비위'를 구성했다.



민주당은 4일 최고위에서 이같이 결정했다고 박수현 수석대변인이 전했다.

더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)와 박수현 수석대변인.

박 수석대변인은 "추진준비위는 조국혁신당 및 제정당, 시민사회단체 등과의 연대 활동을 주로 담당하게 될 것"이라고 말했다.



추진준비위 위원장은 조승래 사무총장이, 부위원장은 이연희 전략기획위원장이 각각 임명됐다.



민주당은 다른 위원은 실무 당직자를 중심으로 구성할 예정이다.



앞서 정청래 대표는 지방선거 전 혁신당과 합당할 것을 제안했으나 당내 반대로 이를 지방선거 이후로 미루면서 추진준비위 구성 방침을 밝힌 바 있다.



박 수석대변인은 추진준비위가 향후 혁신당이 요구하는 선거연대와 함께 지방선거 이후 양당의 통합 논의까지 진행하는지 묻는 말에 "기본적으로 (그런 주제들이) 다 포함될 것"이라며 "혁신당 뿐 아니라 각 당과 시민사회단체와의 연대의 틀도 함께 논의할 것"이라고 말했다.



그는 혁신당 등과 선거연대 차원에서의 지역 배분 문제도 추진준비위에서 논의하느냐는 질문에는 "추진준비위에서 그런 것을 계획하고 있지 않다. 필요한 시기에 필요한 만큼의 논의는 할 수 있으나, 현재 전면적인 선거연대를 목적으로 추진준비위를 규정하고 있지는 않다"고 일축했다.



한편 박 수석대변인은 당 안팎에서 김부겸 전 국무총리의 대구시장 '차출설'이 나오는 것과 관련, "전적으로 김 전 총리가 결정할 문제"라며 "당에서는 이와 관련해 논의하거나 (김 전 총리에게 출마를) 요청한 바 없다"고 답했다.



그는 정청래 대표와 송영길 전 대표간 5일 만남과 관련, 인천 계양을 국회의원 보선 공천 문제가 논의되느냐는 질문에는 "송 전 대표의 인사차 예방"이라며 "공천이나 지역구 등 민감한 문제는 공관위에서 논의할 문제이기 때문에 당 대표와 논의할 대화 주제가 아니다"라고 말했다.

