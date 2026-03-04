홍석천, 장인어른 된다…"딸 내년 1월 결혼"

방송인 홍석천이 장인어른이 된다.

홍석천은 지난 3일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 스페셜 MC로 출연해 입양한 딸의 결혼 소식을 알렸다.

방송인 홍석천이 내년 1월 장인어른이 된다. SBS TV 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2'

이날 방송에서 김숙이 "곧 장인어른이 된다고 들었다"고 묻자, 홍석천은 "딸이 서른 살이 돼서 내년 1월에 결혼을 앞두고 있다"고 밝혔다.

특히 홍석천은 딸의 결혼식 하객 리스트에 자신이 진행하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에 출연했던 배우 변우석, 추영우 등이 포함되어 있다고 했다.

이에 김구라가 "원래 혼주들은 리스트를 한 1000명 짜놓는다"고 지적하자, 홍석천은 "리스트는 해놓을 수 있지 않냐"고 맞받아쳐 웃음을 자아냈다.

김숙이 추영우와 변우석의 실제 참석 여부를 재차 묻자, 홍석천은 "일단 (청첩장) 보내긴 할 거고 올 수도 있다. 나의 보석함에 있는 보석들이니까"라면서도 "우석이가 너무 떠가지고 잘 모르겠다"고 답했다.

홍석천은 2008년 이혼한 친누나의 자녀를 입양했다.

<뉴시스>

