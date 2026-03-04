현주엽, 아들과 생애 첫 PC방 갔다가…싸늘한 기류 왜?

농구선수 출신 방송인 현주엽이 절친 안정환의 조언에 따라 아들과 생애 첫 PC방 나들이에 나섰지만, 이내 갈등을 빚는 모습이 예고됐다.

4일 오후 10시 방송되는 TV조선 '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 현주엽이 아들 현준희의 생일을 맞아 소원을 들어주는 과정이 그려진다.

앞서 현주엽은 2년 연속 아들의 생일을 잊어버렸고, 이에 준희는 "올해도 잊으신 건 좀 섭섭했다"고 토로했다. 이어 생일 소원으로 "이번 기회에 아빠랑 PC방을 가고 싶다"고 밝혔다.

준희는 과거 현주엽의 안정환을 만났을 당시 아빠의 반대로 PC방에 한 번도 가보지 못했다고 고백한 바 있다. 당시 안정환은 "아빠가 PC방 가자고 하면 갈 거냐"라고 물었고 준희는 "당연히 간다"고 기대를 드러냈다.

이에 안정환은 현주엽에게 "PC방이 준희의 마음을 열 수 있다"고 조언했으나, 이후로도 부자의 PC방 방문은 성사되지 않았다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 한혜진은 "아직까지 안 가시면 어떻게 하냐"며 쓴소리를 남기기도 했다.

결국 현주엽은 "준희 생일이고 원하는 것이니, PC방에 가면 꽉 막힌 아빠가 아니고 좋은 아빠가 되지 않을까?"라며 동행을 결심했다. 한혜진 역시 "너무 잘했다"며 긍정적인 변화를 반겼다.

난생처음 PC방을 찾은 현주엽 부자는 회원가입부터 결제까지 진땀을 뺐다. 특히 현주엽은 PC방의 다양한 음식 메뉴를 보며 "생각했던 것보다 훨씬 좋아 깜짝 놀랐다"고 첫 방문 소감을 전했다.

하지만 화기애애했던 분위기도 잠시, 두 사람 사이에 싸늘한 기류가 포착됐다. 현주엽이 "이해하려고 노력해도 그건 도무지 이해가 되지 않는다"며 아들을 향해 불만을 터뜨려 이들 부자에게 어떤 사건이 발생했는지 궁금증을 자아낸다.

