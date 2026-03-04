강호동 만난 하정우 "가장 후회하는 건 잘못된 투자"

방송인 강호동이 13년 만에 단독 MC로 나서는 쿠팡플레이 새 예능 '강호동네서점'이 베일을 벗었다. 첫 손님으로는 배우 하정우가 출연해 인생 이야기를 털어놓는다.

'강호동네서점'은 마음 여린 책방 사장 호크라테스(강호동)가 서점을 찾아온 손님과 진솔한 대화를 나누는 토크쇼다.

방송인 강호동이 13년 만에 단독 MC로 나서는 쿠팡플레이 새 예능 '강호동네서점'이 베일을 벗었다. 첫 손님으로는 배우 하정우가 출연해 인생 이야기를 털어놓는다. 사진=쿠팡플레이

공개된 1화 예고편에서 하정우는 "책을 좀 팔러 왔다"고 특유의 능청스러운 인사를 건네자 강호동은 "우리는 사연만 받는다"고 맞받아쳤다.

하정우는 자신의 실패담도 가감 없이 털어놓았다. 강호동이 "가장 후회되는 선택은 뭘까요?"라고 묻자 하정우는 "몇몇의 잘못된 투자"라고 답했다.

이어 강호동은 "감독 역할보다 배우로서 더 작품에 쏟아부었으면 어땠을까?"라는 질문을 던졌고, 대화는 한층 깊이 있는 인생 이야기로 이어졌다.

영상 말미 강호동이 "행복하냐"고 묻자 하정우는 "행복하다"고 답했다.

'강호동네서점'은 오는 6일부터 매주 금요일 오후 4시 쿠팡플레이를 통해 공개된다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지