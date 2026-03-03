미사일·드론 공방 격화… 중동 확전 위기 고조 [美, 이란 공습]

미국과 이스라엘의 이란 공격과 이란의 보복 대응이 나흘째 이어지면서 피해가 커지고 있다. 이란은 값싼 드론으로 미국·이스라엘의 비싼 요격미사일을 소진시키는 전략으로 대응하고 있다는 분석이다. 이스라엘은 이참에 헤즈볼라를 더 거세게 몰아붙이고 있다.



3일(현지시간) CNN, 로이터, AFP통신 등에 따르면, 미·이스라엘은 이란과 이란의 지원을 받는 레바논 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 공습을 이어갔다. 이스라엘군은 이날 새벽 테헤란에 있는 이란 국영 IRIB방송 건물을 폭격했다고 발표했다. 폭격은 이 지역에 대한 공습을 예고하고 주민 대피를 권고한 뒤 이뤄졌다.

3일(현지시간) 레바논 베이루트 남부 외곽 지역이 이스라엘의 공습을 받아 연기가 피어오르고 있다. AFP연합뉴스

이스라엘군은 “조금 전 이스라엘 공군이 테헤란에 위치한 이란 테러 정권의 통신 센터를 타격해 해체했다”면서 “이 방송국은 이란 혁명수비대가 지휘했으며, 이스라엘 파괴와 핵무기 사용을 촉구해왔다”고 설명했다. 이에 IRIB방송은 “본부 근처에서 두 차례 폭발이 있었으나 방송국 운영에는 차질이 없다”고 밝혔다.



이스라엘군은 레바논 베이루트에 있는 헤즈볼라의 거점과 무기 저장 시설도 타격했다. 이스라엘은 베이루트 공격으로 헤즈볼라 정보 책임자인 후세인 마클라드가 사망했다고 전했다. 앞서 헤즈볼라는 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 사망에 대한 보복으로 이스라엘을 공습했다.



미국은 공중에서 이란 군함을 집중 타격해 이란 해군 전력을 약화시켰다. 미국 중부사령부는 전날 “오만만에서 이란 군함 11척을 파괴했다”며 “이제 오만만에 이란 군함은 없다”고 발표했다.



이란 핵시설에 대한 공격은 아직 진행되지 않은 것으로 나타났다. 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 전날 “이란에 있는 어떠한 핵시설도 미국과 이스라엘의 공격을 받은 징후는 없다”고 밝혔다.



인명 피해는 갈수록 늘고 있다. 미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습이 시작된 이후 이란에서 사망한 민간인은 최고 742명이며, 이 가운데 18세 미만 아동은 176명으로 집계됐다고 밝혔다.



이란은 미사일과 드론을 활용해 이스라엘과 중동 내 미군 시설을 겨냥한 공격을 지속했다. AP통신에 따르면 이날 새벽 이란 드론 두 대가 사우디아라비아 수도 리야드의 미국대사관을 공격했다. 사우디 국방부는 “제한적인 화재와 경미한 피해가 발생했다”고 밝혔다. 전날엔 쿠웨이트 주재 미국대사관이 공격받았다. 미 국무부는 바레인과 요르단 대사관에서 비핵심 인력과 가족들의 철수를 명령했다. 이란은 이스라엘 수도인 텔아비브 등을 겨냥해서도 탄도미사일 공격을 단행했다. 이 공격으로 이스라엘 전역에 공습경보가 발령됐고, 텔아비브 상공에서는 미사일 요격에 따른 것으로 추정되는 폭발음이 들렸다.

이란제 샤헤드 자폭 드론. AP연합뉴스

미·이스라엘이 공중을 장악하고 이란을 집중 타격하고, 이란이 강경 대응하며 공방이 오가는 가운데, 양측 모두 이르면 며칠, 길어도 몇 주 안에 무기 재고가 바닥날 수 있다는 전망도 나온다. 현재 미국 패트리엇 방공 미사일이 이란의 공격을 90% 이상 방어하고 있지만, 이란의 2만달러(약 2930만원)짜리 드론을 격추하기 위해 400만달러(약 58억6000만원)에 달하는 요격미사일을 쏘는 상황이 지속하는 것은 소모적이라는 것이다.



켈리 그리에코 스팀슨센터 선임연구원은 “이란 입장에서 소모전 전략은 작전상 타당한 면이 있다”며 “방어하는 측의 요격미사일을 고갈시키고 걸프 국가들의 정치적 의지를 꺾어 미국과 이스라엘이 군사 작전을 중단하도록 압박하려는 계산”이라고 분석했다.

이란의 공습역량이 언제 바닥날지는 불확실히다. 미국과 이스라엘이 이란 미사일 거점 타격을 지속하고 있지만 안보 전문가들 사이에서는 이란이 하루에 400기의 샤헤드 계열 드론을 생산할 수 있다는 분석도 나온다.



카네기 국제평화재단의 안킷 판다 선임연구원은 “결국 이란의 미사일과 드론 재고는 고갈되겠지만, 이란 정권 자체는 혼란 속에서도 살아남을 가능성이 크다”며 전쟁 결과를 예측하기 어렵다고 지적했다.

