“입맛에 맞는 삼겹살 미리 확인하고 구매”

앞으로 같은 삼겹살 부위여도 자신의 입맛에 맞는 육질인지를 미리 확인하고 구매할 수 있게 된다. 소비자는 QR코드를 통해 구매하려는 돼지고기 품종부터 육질 특성, 부위별 활용 방법까지 살펴볼 수 있다.



농림축산식품부는 돼지고기 육질 차별화를 통한 소비자 선택권을 확대하기 위해 생산단계에서 품종과 사육방식이 특화된 농장을 대상으로 ‘돼지 생산관리 인증’을 시범 운영한다고 3일 밝혔다.

3일 서울의 한 대형마트에서 돼지고기를 고르는 시민 모습. 연합뉴스

현재 시중에 유통되는 돼지고기는 각기 다른 3종의 돼지를 교배해 생산성을 높인 ‘YLD’(요크셔, 랜드레이스, 듀록)가 98% 이상을 차지하고 있다. 이는 돼지고기 맛과 품질의 일관성을 유지하는 데 도움이 되지만, 다양한 종류의 돼지고기 맛을 원하는 소비자 요구를 충족하는 데 한계가 있었다.



이에 농식품부는 유전적 우수성이 입증된 품종, 맞춤형 사양, 육질 차별화, 유통관리 등 과학적 데이터에 기반해 특화된 품질관리체계를 갖춘 농장을 심사를 거쳐 인증해 주기로 했다. 인증된 돼지고기가 다른 돼지고기와 혼합되지 않도록 DNA 검사와 유통단계 모니터링을 통해 사후관리를 진행할 예정이다.



소비자는 매장에서 포장지에 부착된 QR코드를 통해 해당 돼지고기의 품종, 육질 특성, 부위별 활용 방법 등 다양한 정보를 실시간으로 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지