‘3377’ 항공점퍼와 금거북선…李, 필리핀 대통령에 ‘취향 저격’ 선물

필리핀을 국빈 방문한 이재명 대통령은 3일 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령을 위해 한국 공군 조종사 항공 점퍼와 금거북선 모형 등 ‘취향 저격’ 선물을 준비했다.

청와대에 따르면 이 대통령은 이날 오후 필리핀 말라카낭궁에서 열리는 정상회담 뒤 국빈 만찬에서 마르코스 대통령에게 이같은 선물을 전달할 예정이다.

이재명 대통령이 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령을 위해 준비한 선물인 한국 공군 조종사 항공 점퍼. 청와대 제공

항공 점퍼는 어린 시절 조종사가 꿈이었고 영화 ‘탑건’의 팬인 마르코스 대통령의 취향을 고려해 선정했다고 청와대는 전했다. 점퍼 왼쪽 가슴 부분에는 양국 국기를 장식하고, 오른팔에는 한·필리핀 수교 77주년 기념일인 3월3일에 이뤄지는 양 정상의 만남을 상징하는 숫자 ‘3377’을 넣은 패치를 부착했다.

금거북선 모형은 주물로 거북선 모형을 찍은 후 세세한 부분을 손으로 다듬고 순금 도금한 작품으로, 대한민국 조선업의 역사와 기술력을 상징하는 거북선을 통해 양국 방산 협력 강화를 기원한다는 의미를 담았다.

마르코스 영부인을 위한 선물로는 ‘정홍 금화 노리개’와 여성용 한국 화장품 세트를 준비했다. 김혜경 여사는 여사 간 친교일정 시 ‘K헤리티지 선물키트’도 전달할 예정이다. 전통문화와 예술에 깊은 관심을 지닌 마르코스 영부인의 취향을 고려해 한국의 미와 정서를 담은 ‘K굿즈’를 전통함에 넣어 보자기로 포장해 증정할 계획이라고 청와대는 전했다.

