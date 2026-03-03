기보, 영남권 거점기업 육성 위해 부산시·부산상의·하나은행·신보와 맞손

기술보증기금(기보)은 3일 부산시청에서 부산시, 부산상공회의소, 하나은행, 신용보증기금과 ‘부산·영남권 거점기업 육성 지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약은 영남권 지역특화산업 및 미래전략산업 영위기업의 지속가능한 성장 기반을 마련하고, 안정적인 자금조달 환경을 조성해 기업의 스케일업(규모 확장)을 뒷받침하기 위해 추진됐다.

이상창 기보 이사(왼쪽부터)와 이호성 하나은행장, 박형준 부산시장, 양재생 부산상의 회장, 채병호 신용보증기금 이사가 업무협약을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금 제공

협약에 따라 기보는 하나은행의 특별출연금 40억원을 재원으로 800억원 규모의 특별출연 협약보증을 지원하고, 보증비율 상향(85%→ 100%, 3년간) 및 보증료 감면(0.3%포인트↓, 3년간) 등의 혜택을 제공한다. 또 하나은행의 보증료지원금 12억원을 기반으로 1000억원 규모의 보증료지원 협약보증을 공급하며, 하나은행은 보증료(0.6%포인트, 2년간)를 지원한다.

부산시와 부산상공회의소는 이차보전 지원과 유망기업 발굴·추천 등 지역 중소기업의 자생력 강화를 위한 종합지원을 연계할 계획이다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 본점 또는 주사업장이 영남권에 위치하고, △인공지능(AI) △바이오(Bio) △문화콘텐츠 △방산 △에너지 △첨단제조 등 6대 첨단전략산업을 영위하는 기업이다.

각 기관은 협약을 계기로 유기적인 협력체계를 구축해 성장 잠재력을 갖춘 혁신기업을 적극 발굴·육성하고, 지역 산업 생태계의 경쟁력 제고를 위한 맞춤형 지원을 지속 확대해 나갈 방침이다.

이상창 기보 이사는 “협약을 통해 영남권 산업 생태계의 체질을 강화하고 지역경제의 새로운 성장 동력을 강화하는 협력기반을 마련했다”며 “유관기관과 협업을 확대해 지역 중소기업의 경쟁력 강화와 미래전략산업 육성을 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.

