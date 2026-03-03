한국수입협회, ‘RE: IMPORT 2026’ 개최…글로벌 대응 전략 논의

한국수입협회는 서울 여의도 국회 의원회관에서 수입정책포럼 ‘RE: IMPORT 2026’을 개최했다고 3일 밝혔다.

더불어민주당 허성무 의원실 등과 공동으로 진행한 이번 포럼은 글로벌 공급망 재편과 보호무역 강화 등 대외 환경 불확실성이 커지는 상황에서 정부와 산업계가 마련해야 할 대응 전략 논의를 위해 마련됐다.

윤영미 한국수입협회장이 지난 2일 서울 여의도 국회 의원회관에서 진행된 수입정책포럼 ‘RE: IMPORT 2026’에서 발언하고 있다. 한국수입협회 제공

윤영미 한국수입협회 회장은 개회사에서 “수입은 단순한 무역의 한 축을 넘어 산업 경쟁력과 공급망 안정성을 지탱하는 핵심 기반”이라며 “협회는 수입기업의 정책 수요를 체계적으로 발굴하고 산업과 정부를 연결하는 플랫폼으로서 역할을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

허성무 의원은 “중소 수입기업들이 관세와 물류비 상승, 각종 규제 등으로 어려움을 겪고 있는 만큼 정책적 지원을 확대할 필요가 있다”며 “국회 차원에서 공급망 안보 강화와 제도 개선을 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

이병문 한국무역상무학회 회장은 “수입 정책 연구 기반을 강화하고 실효성 있는 정책 대안을 제시하는 데 지속적으로 노력하겠다”며 강조했고, 정운찬 동반성장연구소 이사장은 환영사에서 “굳건한 산업 생태계 구축을 위해 신뢰 자본과 포용적 협력 위에서 대기업과 중소기업, 정부와 학계가 서로의 든든한 방어막이 되어야 한다”고 밝혔다.

한국수입협회는 서울 여의도 국회 의원회관에서 수입정책포럼 ‘RE: IMPORT 2026’을 개최했다고 3일 밝혔다. 한국수입협회 제공

포럼은 두 개의 세션으로 나뉘어 구체적인 대응 전략을 다뤘다.

제1세션에서는 중소 수입기업의 경제적 기여도와 정책 수요 조사, 글로벌 수입 단체와의 비교를 통한 협회 발전 방안 등이 발표되며 수입 생태계 고도화 전략이 논의됐다.

제2세션에서는 FTA와 신통상규범을 활용한 해외직구 대응 방안, 관세 불확실성 하에서의 수입계약 위험관리 방안 등 실무적·법제도적 대안이 제시됐다.

한국수입협회 관계자는 “수입산업의 정책 의제를 지속적으로 발굴하고, 공급망 안정과 산업 경쟁력 강화를 위한 정책 제안 활동을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.

