광주 북구청장 문상필 예비후보 “설과 추석때 20만원씩 지급”

문상철 광주 북구청장 예비후보는 3일 “설과 추석에 각각 20만원씩, 연 2회 지역화폐로 행복지원금을 지급하겠다”고 공약했다.

문 예비후보는 이날 광주시의회에서 이같은 내용을 포함한 정책 공약 기자회견을 가졌다. 행복지원금 사용처는 전통시장과 골목상권, 소상공인 업소 등 북구로 제한한다. 침체된 소비를 지역 안에서 순환시키겠다는 취지다. 총 소요 예산은 약 800억 원 규모로 순세계잉여금과 재정안정화기금, 불용·이월 예산 등을 활용해 지방채 발행 없이 추진하겠다고 설명했다.

미래 산업 육성 전략도 내놨다. 북구를 AI모빌리티 선도도시로 조성하고, 하이브리드 양자 컴퓨팅 센터를 구축하겠다고 밝혔다. 첨단 산업 기반을 통해 청년 일자리를 만들겠다는 구상이다.

또 북구-담양 광역 생활권을 구축하고 남북 도로 개통을 추진해 도심 상권 접근성을 높이겠다고 했다. 교통 인프라 개선을 통해 상권 활성화를 도모하겠다는 전략이다.

복지 분야에서는 '북구랑 행복하게' 통합 복지 프로그램을 운영하겠다고 밝혔다. 산·학·민 협력 기반의 지역공동체 모델도 구축하겠다고 제시했다.

문 예비후보는 제6·7대 광주시의원, 민주당 전국장애인위원장 등을 지냈다. 현재 민주당 부대변인, 당 대표 특보를 맡고 있다.

