검색

장항준 감독, '왕사남' 열풍에 영월로…'단종문화제 참석 예정"

관련이슈 이슈플러스

입력 : 수정 :

인쇄 메일 url 공유 - +

1000만 관객 고지를 눈앞에 둔 영화 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독이 영화의 실제 배경인 강원 영월군을 방문하는 것으로 전해졌다.

 

3일 영화계에 따르면, 장항준 감독은 오는 4월24일 개막하는 영월군 대표 축제 '단종문화제' 일정에 맞춰 영월을 찾는다.

 

장항준 감독. 뉴스1
장항준 감독. 뉴스1

장 감독은 행사 당일 영월 문화예술회관에서 특강을 진행하고 개막식에도 참석할 예정이다. 다만 극 중 주연을 맡은 유해진, 박지훈, 유지태 등 배우들의 동반 참석 여부는 아직 확정되지 않았다.

 

장 감독의 이번 영월 방문은 '왕사남'의 압도적인 흥행 돌풍과 맞물려 이뤄진 것으로 알려졌다. 지난달 4일 개봉한 '왕사남'은 이번 3·1절 연휴(2월 27일~3월 2일) 나흘 동안에만 약 247만명의 관객을 추가로 동원했다. 현재 누적 관객 수는 921만으로, 조만간 1000만 관객 돌파가 확실시된다.

 

장 감독이 참석 예정인 단종문화제는 조선 제6대 왕 단종의 역사적 의미와 지역 정체성을 기리기 위해 영월군이 개최하는 지역 문화 행사다. 영화의 흥행과 함께 실제 역사적 배경인 영월에 대한 대중의 관심도 높아질 것으로 전망된다.

 

'왕사남'은 1457년 조선 시대를 배경으로 한 작품이다. 영월 청령포 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장 엄흥도(유해진 분)와 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종 이홍위(박지훈 분)의 이야기를 그렸다.

<뉴시스>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

해외 패션쇼 떠나는 한소희
  • 해외 패션쇼 떠나는 한소희
  • 초아, 확 달라진 비주얼
  • 초코 윤지 '상큼 발랄'
  • 아이브 장원영 '화려한 미모'