5대 은행 가계대출 석 달 만에 증가…523억원↑

지난달 주요 시중은행 가계대출 잔액이 석 달 만에 증가한 것으로 나타났다.



3일 금융권에 따르면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 2월 말 가계대출 잔액은 765조8천655억원으로, 1월 말보다 523억원 증가했다.

지난해 12월(-4천563억원)과 올해 1월(-1조8천650억원) 두 달 연속 감소하다 증가세로 돌아섰다.



이들 은행의 주택담보대출 잔액도 1월 말 610조1천245억원에서 2월 말 610조7천211억원으로 5천967억원 증가했다.



주담대 잔액은 올해 1월 1조4천836억원 줄어 지난 2024년 3월(-4천494억원) 이후 1년 10개월 만에 처음 감소했으나, 2월 들어 다시 증가세로 전환했다.



2월 말 신용대출 잔액은 104조3천120억원으로 1월 말보다 4천335억원 줄어 석 달 연속 감소세를 지속했다.



정기예금 잔액은 946조8천897억원으로 10조167억원 늘어 석 달 만에 증가했다.



대기성 자금인 요구불예금 잔액은 684조8천604억원으로 33조3천225억원 늘었다. 지난 2024년 3월(+33조6천226억원) 이후 1년 11개월 만에 가장 큰 증가 폭이었다.

