지소연, ‘3·1절 전날 日 브이로그 게시’ 논란에 결국 사과…“내 불찰”

배우 지소연이 삼일절을 앞두고 일본 여행 영상을 게시한 것과 관련해 사과했다.

지소연은 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “최근 2월 말 업로드된 일본 영상과 관련해 보내주신 여러 의견을 무겁게 받아들이고 있다”며 “해당 영상은 2월 11일에 다녀온 여행을 기록한 콘텐츠였으나, 게시 시점이 갖는 의미를 충분히 깊이 생각하지 못한 내 불찰”이라고 밝혔다.

논란이 된 영상은 지난달 28일 유튜브 채널 ‘지소연 송재희의 벨라리에’에 ‘나 오늘부터 자유부인이야!’라는 제목으로 공개됐다. 영상에는 배우 양미라와 함께 일본 다카마쓰를 여행하는 모습이 담겼다. 두 사람은 우동 맛집과 리쓰린 공원 등을 방문하며 일상을 공유했다.

배우 지소연(왼쪽)과 양미라. 양미라 사회관계망서비스(SNS) 캡처

그러나 영상 공개 시점이 3·1절을 하루 앞둔 때와 겹치면서 일부 누리꾼들 사이에서 “굳이 지금 일본 여행 영상을 올려야 했냐”는 비판이 제기됐다. 반면 “이미 다녀온 여행을 기록한 것뿐”이라는 반론도 이어졌다.

지소연은 “보다 세심하게 살피지 못한 점에 대해 진심으로 송구한 마음”이라며 “나의 개인적인 일상을 기록한 영상이었지만, 의도와는 별개로 게시 시점으로 인해 불편함과 실망하게 한 점은 다시 한번 죄송하다”고 전했다.

또한 함께 여행을 다녀온 양미라를 언급하며 “업로드 일정과 공개에 대한 판단은 전적으로 내 결정이었고, 동행한 미라 언니는 이와 관련된 어떤 부분도 알지 못했다”며 “미라 언니에게도 깊은 사과를 드린다”고 밝혔다. 해당 영상은 현재 비공개로 전환됐다.

지소연은 “이번 일을 통해 더욱 신중하고 책임감 있게 행동해야 함을 깊이 깨닫고 있다”며 “앞으로는 콘텐츠를 기획하고 공개하는 모든 과정에서 사회적 맥락과 시기를 더욱 세심히 고려하겠다”고 덧붙였다.

